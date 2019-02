Puigdemont no atendrà el "xou mediàtic" d'Arrimadas a Waterloo

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dissabte que està disposat a reunir-se amb la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, en la visita a Waterloo (Bèlgica) però que no participarà en un "xou mediàtic".





En declaracions als periodistes després d'una reunió del Consell de Govern del Consell de la República a Waterloo, Puigdemont ha dit que veu estrany que, després de recórrer més de 1.300 quilòmetres, Acostades "no cobreixi els últims metres per entrar en una casa que sap que té les portes obertes ".









"Ella ve cap aquí. Sap de la meva disposició a rebre-la amb tota correcció, amb tot respecte i, a més, amb molt d'interès", ha declarat.





Però ha puntualitzat: "Si el que vol és una altra cosa, evidentment jo no hi participaré. Si el que vol és un xou mediàtic com va intentar fer al meu poble natal -Amer (Girona) -, com està intentant fer en altres llocs en Catalunya, això és una altra cosa ".





Acostades va anunciar dijous que aquest cap de setmana viatjaria a la ciutat belga en què resideix Puigdemont per dir-li que "la República no existeix i que no és president de res, simplement un fugat de la justícia".