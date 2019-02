Almenys 4 morts i desenes de ferits pel bloqueig contra l'ajuda humanitària a Veneçuela

Nicolás Maduro va tancar ahir les fronteres de Brasil i Colòmbia per impedir que l'ajuda humanitària provinent dels Estats Units no arribés a Veneçuela.





Més de 60 soldats es van embrancar en un dissabte de violència contra la població, desesperada per rebre aquesta ajuda, que ha deixat un balanç d'almenys 4 morts i desenes de ferits.





L'operació de col·laboració d'ajuda humanitària des dels Estats Units i Colòmbia que ha impulsat l'autoproclamat president de l'Assemblea Nacional Juan Guaidó ha tensionat encara més la seva oposició contra el chavisme.





La idea d'Guaidó era posar en evidència al règim, mostrant al món com Maduro impediria l'entrada dels carregaments amb subministraments alimentaris i medicines.





Però aquest acorralament del règim s'ha saldat ahir amb la vida de 4 persones i desenes de ferits, formant part de la massa social que s'han enfrontat a la frontera contra les Forces Armades del govern de Maduro per intentar que els camions si arribessin.





Aquests ajuts colombianes i nord-americans anaven destinades a cobrir les necessitats de 300.000 veneçolans en situació de risc. Però Maduro rebutja qualsevol tipus d'ingerència en el conflicte que no sigui ajuda humanitària però europea.





Per això, la baralla per deixar entrar els camions procedents de Colòmbia i Estats Units es va desenvolupar durant més de 2 hores en els ponts de tienditas i Simón Bolívar, que fan frontera amb Colòmbia.





Govern i Assemblea Nacional es tornen a enfrontar un dia més de manera institucional i traslladen la seva guerra als carrers. La gran majoria dels subministraments van ser boicotejats per l'exèrcit i van quedar embussats en el control policial.









Com va succeir





Dues de les quatre víctimes mortals d'ahir van morir a Santa Elena d'Uairén, a la frontera amb l'estat brasiler de Roraima.





També a Sant Antoni, fent frontera amb la colombiana Cúcuta, Guaidó va liderar l'enfrontament civil entre la població i les forces de seguretat, creuant amb el carregament des de Colòmbia, tot i haver estat una ordre de prohibició de Maduro.





En aquest escenari, els agents van intentar dissipar la gent amb trets i gasos lacrimògens, generant així desenes de ferits entre la violència campal.





Pugna política que es trasllada als carrers





L'Assemblea Nacional havia cridat a la mobilització a les fronteres a milers de civils, sense aconseguir que els camions avancessin cap a Veneçuela i portant a la confrontació directa entre militars i persones del carrer. La distribució dels lliuraments no va ser organitzada.





Així que tota aquesta violència va resultar quedar-se en un instrument polític de Guaidó contra Maduro, un argument per a la seva candidatura davant de la resta de països, dels quals alguns com els que formen l'Europa occidental, Estats Units o el Canadà, ja ho han reconegut com president legítim de Veneçuela.





Guaidó venia de Cúcuta (Colòmbia) perquè allà s'havia reunit amb els seus suports a Sud-amèrica dels presidents Iván Duc (Colòmbia), Sebastián Piñera (Xile) i Mario Abdo (Paraguai), a més del secretari general de l'OEA, Luis Almagro.





Però, enmig de la confusió en si allò era una reivindicació o un acte polític, el Comitè Internacional de Creu Roja ha denunciat que alguns dels convocats per Guaidó es van apropiar dels símbols de l'organització, al sentir-se segurs per la presència dels governs estrangers.





La idea de guiat és trencar la unitat dels militars, que són el pilar fonamental en què se sustenta Maduro. I en aquest temps, guiat ha aconseguit que 60 integrants de la Guàrdia Nacional Bolivariana, la Policia Nacional i fins i tot de les FAES desertessin de la seva posició, lliurant-se a les autoritats migratòries de Colòmbia i demanant asil polític en aquest país.





Per això, ahir també es va reunir amb ells a Cúcuta, assegurant que per als soldats que obeeixin la Constitució i no a Maduro tindran "amnistia i garanties" per posar-se "del costat del poble".





A més, guiat també va apel·lar a les bases chavistes des de Colòmbia per recordar-los la insatisfacció social per la insostenible situació econòmica que manté a la societat en la pobresa, víctima de la hiperinflació d'un govern proteccionista. Ho fa per acabar tenint el suport de la majoria social veneçolana i començar un procés de transició lluny del chavisme, que segueix donant suport a Maduro pel seu sistema de subsidis i lliurament d'aliments amb els Comitès Locals de Proveïment i Producció (CLAP).





Paral·lelament a la batalla en les fronteres, altres milers d'opositors del chavisme es van dirigir a la base àrea de Carcas per envoltar cridant: "soldat, escolta, uneix-te a la lluita". Tot i així, en aquest punt la manifestació va ser pacífica i amb prou feines hi va haver presència policial.





Reacció de Maduro





A tots aquests incidents d'ahir, Maduro ha reaccionat de manera habitual, culpant Guaidó de forçar els incidents i buscar l'espectacle per als mitjans internacionals. 30 dies de la proclamació de Guaidó, Maduro ha dit que "el cop d'Estat ha fracassat" i ha advertit que "hi haurà justícia a Veneçuela. Perquè hi hagi pau hi haurà justícia ", al·ludint a l'incompliment de la seva ordre per vetar el carregament humanitari de Colòmbia i Estats Units i l'emesa pel Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de no abandonar Veneçuela.





"Vostès saben que jo no li tinc por a res" va sentenciar Maduro abans de cridar als seus milicians a prendre les armes en el cas que l'oposició acabés amb ell. En aquesta mateixa línia, el canceller Jorge Arreaza va afirmar que Colòmbia i els Estats Units havien violentat la carta de l'ONU en cedir davant el pla de Guaidó i que "la comunitat mundial els observa i en el si de l'ONU es prendran les accions que corresponguin ".