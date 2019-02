Atenció al Ciutadà de Barcelona (010), en vaga a partir de demà

El comitè de vaga de l'empresa externa Arvato Bertelsmann (Majorel), representat per la UGT, USOC i CCOO, ha convocat vaga demà dilluns, 25 de febrer, i una concentració davant l'Ajuntament de Barcelona per denunciar les pèssimes condicions laborals dels treballadors i les treballadores del 010 , servei que està externalitzat per l'Ajuntament de Barcelona.





A l'acte de mediació de vaga al Tribunal Laboral de Catalunya van ser citats l'empresa de contact center i l'Ajuntament de Barcelona, però aquest últim no es va presentar.





UGT condemna la carència de negociació i la irresponsabilitat del Govern d'Ada Colau, que permet la precarització del servei al ciutadà del 010.









La concentració a la Plaça de Sant Jaume tindrà lloc de 13 a 14 hores.





Una vaga que es repeteix després de la que es va fer al setembre de 2016: