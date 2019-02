L'Ajuntament de Barcelona demana negociar dilluns la vaga de metro per al Mobile World Congress

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha cridat a la negociació amb els sindicats aquest dilluns perquè es desconvoqui la vaga de metro per la presència d'amiant en els trens i que coincidirà amb la celebració del Mobile Worls Congress (MWC) a la ciutat.





En declaracions als mitjans aquest dissabte, Sanz ha concretat que tornaran a convocar els sindicats a través de la Conselleria de Treball de la Generalitat, i ha recordat la proposició aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament aquest divendres per a la retirada d'infraestructures amb amiant.





"No acabem d'entendre aquesta convocatòria de vaga", ha afirmat Sanz, que ha afegit que l'Ajuntament està treballant ja en la reducció de l'amiant i ha recordat que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha invertit 500.000 milions d'euros per canviar a trens lliures d'amiant.









Sanz ha retret a la Generalitat que hagi fixat uns serveis mínims "per sota dels que va fixar fa dos anys", quan també hi va haver vaga de metro durant la celebració d'aquest congrés.





Ha destacat que la situació serà d'alta mobilitat durant el MWC i que també serà anticiclònica: "Amb moltes possibilitats que acabem declarant un episodi de contaminació", ha concretat Sanz.





Ha insistit que els serveis mínims "haurien de ser un element a preservar, per garantir el dret a la mobilitat de tots i que no hi hagi contaminació a la ciutat", pel que ha demanat explicacions a la Generalitat.





De cara a les negociacions de dilluns, Sanz ha defensat que faran tot el possible per demostrar la seva sensibilitat i concretar mesures, ja que "el primer és la salut de tot el món".