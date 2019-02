Barcelona preveu que l'ocupació fregui el 100% per al Mobile World Congress

L'hostaleria de Barcelona preveu tenir una ocupació propera al 100% durant els dies del Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer a la capital catalana.





El Gremi d'Hotels de Barcelona preveu "plena ocupació" durant els dies del congrés de tecnologia i un increment d'activitat per aquest cap de setmana com per al següent, encara que en aquest últim cas no sigui tan destacada.





Els hotelers han assegurat que l'organització ha bloquejat aproximadament 27.000 habitacions, la mateixa xifra que el 2018.





"El ritme de reserves d'aquestes habitacions oficials és l'esperat i, similar al de l'any passat per aquesta època, un aspecte que és rebut amb satisfacció per part del sector hoteler a Barcelona", ha explicat el gremi.









ALLOTJAMENTS





Quant als habitatges d'ús turístic legals (Huts) de Barcelona, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) preveu una ocupació del 95% durant els quatre dies de congrés.





El preu mitjà del lloguer d'aquests allotjaments durant l'esdeveniment serà de 359 euros la nit, mentre que els congressistes que s'allotjaran en aquest tipus d'habitatges procedeixen principalment de la Xina, Estats Units i el Regne Unit.





De fet, durant aquestes dates, els clients d'Airbnb que han visitat Barcelona durant les edicions del Mobile World Congress en els últims sis anys han impulsat l'economia barcelonina en més de 200 milions d'euros i han generat uns ingressos de 40 milions d'euros per els amfitrions locals, segons dades ofertes per la plataforma.





El nombre de viatgers que ha reservat allotjament a través d'Airbnb durant la setmana del MWC ha augmentat un 350% en sis anys, mentre que els amfitrions de Barcelona van donar la benvinguda a 190.000 hostes, quan l'esdeveniment va registrar gairebé 600.000 assistents en els mateixos anys .





Els clients provenen de 120 països i 4.000 ciutats de tot el món i, durant el MWC, un 10% dels quals són majors de 60 anys, mentre que el 51% són dones, segons Airbnb, que en la seva plataforma gairebé el 50% dels hostes tria una habitació en un habitatge compartit durant la setmana del MWC.





OCI I RESTAURACIÓ





Pel que fa a la restauració i l'oci nocturn, els locals de Barcelona preveuen facturar prop de 117,7 milions d'euros entre el 25 i el 28 de febrer, segons les previsions de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm ).





La seva previsió d'enguany és "bastant superior" als aproximadament 56 milions que es van facturar en la passada edició, a causa d'una climatologia adversa que va afectar Barcelona i que va reduir la xifra prevista en un 50% -es van cancel·lar nombroses reserves-.





Calcula que un 25% dels 465 milions d'euros que està previst que els assistents del MWC gastin a la ciutat es destinin al consum en bars, restaurants i locals d'oci nocturn, amb una despesa mitjana diària d'uns 275 euros per persona.