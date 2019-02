L'ERO de DIA implica el tancament de 287 botigues i de tres magatzems

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) del Grup Dia comportarà l'acomiadament de 2.064 treballadors i implicarà el tancament de 287 botigues pròpies i de tres magatzems, segons ham informat UGT, Fetico i CCOO en un comunicat conjunt després de mantenir la primera reunió de la taula negociadora.





En concret, els sindicats han precisat que els tres magatzems el tancament s'ha plantejat estan localitzats a Manises (València), Oviedo (Astúries) i Sant Antoni de Villamajor (Catalunya).





D'aquesta manera, en la primera reunió per abordar l'ERO s'ha constituït la comissió de representació de centres i treballadors afectats, que està integrada per nou representants de Fetico, tres d'CCOO i un d'UGT.





Durant la mateixa, la direcció de la companyia ha enviat la informació i documentació corresponent sobre l'actual situació que travessa la firma després de tancar 2018 amb unes pèrdues de 352.580.000 d'euros.





A CAUSA DE DISSOLUCIÓ





La direcció ha explicat als sindicats les causes econòmiques, productives i organitzatives basades en la caiguda de les vendes que han afectat negativament a l'evolució de la companyia, a més de comunicar-los que en tenir el patrimoni net inferior al que la llei exigeix es troba en causa de dissolució.





Els representants sindicals estudiaran la documentació entegada i han recordat a la companyia que des de fa temps el comitè intercentres va traslladar la seva "preocupació" per la situació que es vivien a les botigues i com anava descendint tant el nombre de clients com les vendes.





D'aquesta manera, UGT, Fetico i CCOO han exigit a la direcció "responsabilitats per la mala gestió" de la firma i han reiterat que les persones que treballen a la companyia "no són culpables" d'aquesta situació. "Vetllarem perquè es redueixi el major possible el nombre de persones afectades i que es mantingui l'ocupació", han recalcat.