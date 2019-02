Dia proposa ampliar capital per 600 milions a la junta d'accionistes del 20 de març

El Grup Dia ha convocat la seva junta general d'accionistes per al pròxim 20 de març, en la qual proposarà l'ampliació de capital per 600 milions d'euros, assegurada per Morgan Stanley, per enfortir els seus fons, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).









Aquest anunci de convocatòria de junta es produeix abans que L1 Retail, divisió de comerç minorista de LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman i propietària del 29% de la firma, present el fullet d'admissió a la CNMV, previsiblement aquesta setmana, de la seva oferta pública d'adquisició (OPA) d'accions a un preu de 0,67 euros sobre la companyia.





En aquest sentit, el conseller delegat, Borja De la Cierva, ha assegurat que respecta "qualsevol opció que es plantegi als accionistes, incloent la LetterOne". "Però tenim la seguretat que el nostre pla és l'únic que garanteix el compliment en el temps a causa de totes les obligacions legals i de tots els compromisos financers", ha sostingut.





Així mateix, el grup inclou a l'ordre del dia de la seva junta la proposta d'una reducció de capital per a la compensació de pèrdues, amb la posterior ampliació de capital per 600 milions d'euros, el que es coneix com a 'operació acordió'.





"L'ampliació de capital és essencial per a reforçar l'estructura de capital del grup i l'única solució realista, a dia d'avui, per restablir l'equilibri patrimonial i per complir amb tots els compromisos assumits", ha assenyalat.





En concret, la cadena de supermercats proposarà als seus accionistes reduir el capital social en la xifra de 56,021 milions d'euros, és a dir, des dels 62,245 milionsd'euros als 6,224 milions d'euros, mitjançant la disminució del valor nominal de la totalitat de les accions ordinàries amb dret a vot que componen el capital social de 0,10 euros per acció actuals a 0,01 euros per acció.





Dia ha indicat que la "finalitat de la reducció de capital és compensar parcialment les reserves negatives registrades en el compte 'resultats negatius d'exercicis anteriors'" per un import de 56,021 milions d'euros.





El conseller delegat ha explicat que acudeixen a la cita del 20 de març "amb el suport de les entitats financeres després de l'acord amb els bancs per a la pròrroga de les línies de finançament de la companyia fins al 2023".





La cadena de supermercats va tancar 2018 amb unes pèrdues de 352.580.000 d'euros, davant el benefici de 101,20 milions d'euros registrat un any abans, mentre que va aconseguir una xifra de negoci de 7.288,8 milions d'euros el 2018, davant als 8.217,67 milions d'euros d'un any abans.





La companyia va anunciar l'acomiadament de 2.100 treballadors, alhora que, de cara a millorar la rendibilitat de l'empresa i ajustar la base de costos, portarà a terme el tancament de més de 600 botigues no rendibles a Espanya (de les quals 300 es tancaran en l'any 2019).