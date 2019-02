Encara que solen ser els sindicats els que donen la cara quan una empresa planteja una retallada severa de la plantilla, a la cadena de supermercats Dia les coses no han anat així. L'Associació d'Accionistes Defensors del dia (AADD) ha instat els sindicats CCOO i UGT a que defensin els treballadors de la cadena de supermercats després de l'anunci de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que afectarà més de 2.000 treballadors.





En concret, els minoritaris han recalcat que els empleats de la cadena de supermercats no han de ser els perjudicats de la "mala gestió" duta a terme pel consell d'administració en els últims exercicis, més quan l'anunci de l'ajust de la plantilla i del pla de reestructuració coincideixen amb les informacions que alguns directius van cobrar bonus en base a resultats falsejats.





A més, els accionistes lamenten que el consell d'administració de Dia doni "un altre pas més" després de la presentació del nou pla estratègic per ajudar a que LetterOne i Mikhail Fridman es facin amb l'empresa amb un preu "molt baix", el que ha generat "desànim i incertesa" entre la plantilla, un dels principals actius de la cadena de valor de la companyia.





La plataforma considera que per assegurar el futur de l'empresa s'han d'incrementar les vendes i que per aconseguir-ho el capital humà representa el "major actiu" de la companyia, però "només una millora substantiva en la gestió" permetrà aprofitar-ho.





D'aquesta manera, lamenta que els nombrosos canvis en el consell hagin impactat de "forma negativa" en l'exercici de la companyia, portant a desviar l'atenció del futur de la firma i subordinant al "interès particular" de Fridman.





D'altra banda, l'associació ha subratllat que "no" entén que el Govern espanyol no hagi realitzat cap actuació. Així, fa una crida a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, així com a la de Treball, Magdalena Valerio, perquè donin suport als més de 40.000 treballadors, i més de 3.700 franquiciats i proveïdors que conformen Dia.