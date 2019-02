Iceta retreu a Arrimadas donar-li a Puigdemont "un protagonisme que no mereix"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, d'insensata per visitar a Waterloo l'anomenada Casa de la República, on resideix l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i ha criticat que de aquesta manera li dóna "un protagonisme que no mereix".





En declaracions als mitjans aquest diumenge abans d'acudir a la missa rociera pel Dia d'Andalusia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Iceta ha assegurat que no entén la decisió d'Arrimadas de viatjar a Bèlgica i ha reiterat que "no hi ha de donar protagonisme a una persona que va decidir anar-se'n ", en referència a Puigdemont.





Preguntat per la possibilitat que el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, sigui el cap de llista del PSC a les eleccions generals, Iceta ha afirmat que de moment només li consta la voluntat de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, de encapçalar-la.









Ha recordat que el procediment per presentar-inicia aquest dilluns i ha explicat que "els companys que vulguin encapçalar la llista han dir-ho i recollir un cert nombre de abales", després del que ha afegit que serà el Consell Nacional del PSC qui decidirà finalment el dissabte que ve.





Ha defensat que per a ell, com a primer secretari, "totes les candidatures són bones" i ha destacat que té l'obligació de mantenir una exquisida neutralitat, en les seves paraules, i garantir dels procediments interns del partit.





"Borrell és un magnífic membre del Govern. Pot fer la seva tasca en qualsevol terreny. Això és una decisió que ha de prendre ell, en la qual també serà molt rellevant l'opinió del president del Govern", ha concretat Iceta.





MOBILE WORLD CONGRESS





De cara a la celebració del Mobile World Congress (MWC) aquesta setmana a Barcelona, Iceta ha esmentat que li agradaria veure que "totes les institucions treballen juntes per fer del Mobile a un esdeveniment encara més important del que ja és".





També ha valorat "molt positivament" la tasca de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i de la seva alcaldessa, Núria Marin, per garantir que aquest congrés es pot deixar.