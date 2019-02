El cantautor Paco Ibáñez recorda que el seu pare també va ser un refugiat al camp d'Argelès

El cantautor Paco Ibáñez ha evocat al seu pare aquest diumenge, per recordar que va ser un dels refugiats espanyols al camp d'Argelès-sur-Mer, on ha estat en l'homenatge a tots els exiliats encapçalat pel president del Govern, Pedro Sánchez : "També el meu pare va estar aquí".





Ha definit aquest viatge de Sánchez com un acte de justícia, però ha considerat "increïble trigar tants anys a retre homenatge a tots" els refugiats i exiliats a França.





Ibáñez ha defensat l'acte per "mostrar la solidaritat amb tots els espanyols que van combatre i van deixar la seva vida per defensar un ideal".









Per la seva banda, Sánchez ha recordat a tots ells en el seu discurs i els ha demanat perdó en nom d'Espanya, per la tardança a homenatjar-des de l'Estat i per la "infàmia" que han patit.





El viatge de Sánchez al sud de França també ha inclòs una visita a les tombes de l'expresident republicà Manuel Azaña (a Montauban) i del poeta Antonio Machado (Cotlliure), acompanyat de familiars de tots dos i de les ministres d'Educació i de Justícia, Isabel Celaá i Dolors Delgado.





També han estat Carmen Díaz Berzosa, presidenta d'Amical de Mathausen; Pilar Nova, presidenta d'Associació de Descendents d'Exili Espanyol; Nicolás Sánchez Albornoz, historiador i fill del ministre de la República Claudio Sánchez Albornoz; Luis García Montero, poeta i director de l'Institut Cervantes; Almudena Grandes, escriptora; Ian Gibson, hispanista, i Rosa Lleó, cantautora.