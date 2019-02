ERC explora aliances amb la plataforma de Alamany i Nuet en vista al 28-A

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha confirmat aquest dilluns que el seu partit explora eventuals aliances de cara a les eleccions generals amb 'Sobiranistes', la plataforma que impulsen els diputats del Parlament Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet.





En la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiva, ha defensat que el seu partit "sempre està obert a teixir complicitats" amb altres espais polítics i no només per a les generals, sinó per a altres eleccions com les municipals i les europees.





A més, ha ofert a tots els partits sobiranistes signar de cara als pròxims comicis "un compromís republicà que permeti a totes les forces treballar conjuntament amb unitat d'acció i consensos previs", però presentant-se en candidatures separades i sense llistes úniques.