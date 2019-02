Arrimadas sospesa fer el salt a Madrid i presentar-se el 28-A amb Rivera

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, estudia fer el salt a la política nacional i presentar-se a les eleccions generals del 28 d'abril amb Albert Rivera.









Fonts del partit ni confirmen ni desmenteixen les intencions de la dirigent de la formació taronja, però recorden que els càrrecs estan a disposició del partit.





La decisió està, en gran part, en mans de Rivera, així com del secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, i el nucli dur de la cúpula de Cs.





Arrimadas és la portaveu de Cs des de fa més d'un any i va ser peça clau en la campanya electoral d'Andalusia.





Els estatuts de Cs estipulen que cal celebrar primàries per elegir els caps de llistes en províncies on el partit compta amb més de 400 afiliats. Els aspirants han de presentar les seves candidatures entre el 25 i el 26 de febrer.





Serà llavors quan es confirmi si Arrimadas concorre a les primàries per Barcelona. Si ho fa, podria incorporar-se com a número dos per Madrid.