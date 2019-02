Al papa Francesc se li obre un nou front en el si de l'Església: les reclamacions de les monges. La presidenta de la Unió Internacional de Superiores Generals (UISG), que agrupa al voltant de 2.000 congregacions, a les quals pertanyen més de 700.000 monges en més de 95 països, Carmen Sammut, ha demanat el vot per a les dones religioses en els sínodes, assemblees de bisbes que el Papa fa servir com a òrgan consultiu per diferents assumptes.





"Esperem que algun dia puguem ser membres iguals als homes del clergat, que tenen dret al vot", ha dit Sammut en una roda de premsa a Roma organitzada després de la històrica cita al Vaticà per a la protecció de menors.





Sobre la cita que va concloure aquest diumenge amb un compromís de l'Església per prioritzar a les víctimes d'abusos sexuals, Sammut ha posat èmfasi que va ser "la primera vegada" en què un Pontífex convidava a deu dones responsables d'ordres o congregacions religioses a participar en una cita d'aquest calibre. "Esperem que aquest exemple es repeteixi en el futur i que les religioses puguem expressar més sovint la nostra opinió", ha ressaltat.





Summit ha recordat que escoltar els esgarrifosos testimonis de les víctimes d'abusos de l'Església catòlica va ser "molt xocant". "Em vaig sentir realment commocionada pel fet que les víctimes no només ho és per ser abusada sexualment, sinó també per no ser escoltada, per no ser creguda per aquells que haurien causa protegir-la", ha manifestat.





La Superiora General de la Societat del Sant Nen Jesús, Veronica Openibo, que va carregar durant la reunió antipederàstia contra "la cultura patriarcal" present en l'àmbit de la sexualitat en tota la societat, ha assenyalat la "importància" que el Papa reconegui que la dona és la imatge de l'Església.





"Potser les paraules que fa servir són diferents al que a alguns els agradaria escoltar, però nosaltres esperem que amb ell es produeixin canvis", ha ressaltat Openibo, una de les tres dones que van intervenir amb una ponència durant les sessions de treball.





Segons ha manifestat, quan va tornar a seguir debatent amb un dels 11 grups lingüístics en els quals es van dividir els 190 participants de la cimera vaticana, tots els bisbes li van dir que era "el tercer cardenal del grup". També ha manifestat que haurien d'haver estat "més dones" les que participessin en la trobada, però ha assenyalat que, en qualsevol cas, "es van sentir escoltades i acollides".





"El que hem de fer ara és donar esperança a les víctimes i també esperança als fidels per al demà. Perquè si no fem res ara, podria ser massa tard, perquè la credibilitat de l'església està en joc", ha declarat.





A més, s'ha referit que el discurs de la periodista mexicana Valentina Alazraki, corresponsal a Roma i el Vaticà de Televisa, que va exhortar els 190 participants de la cimera antipederàstia del Vaticà a no considerar a la premsa com el 'llop ferotge' va ser "molt comentada entre els participants". "Tots experimentem un trauma escoltant-la i tots ens convertim", ha conclòs.