Telefónica i Microsoft han subscrit una aliança estratègica per la qual collaboraran en projectes per accelerar la innovació en l'operadora i transformar el sector de les telecomunicacions, en el desenvolupament de noves experiències i serveis per als clients, així com en l'aplicació de tecnologies intelligents a les xarxes.





L'acord, presentat durant l'MWC a la Fira de Barcelona, té com a base el treball conjunt que han dut a terme fins avui les dues companyies tant en l'ús de les dades com en la quarta plataforma de Telefónica, sobre la qual s'han desenvolupat ja nous serveis com Aura, l'assistent digital amb Intel·ligència Artificial (IA) de la companyia.





En aquest sentit, el nou acord assolit entre les empreses permetrà combinar les xarxes d'última generació de Telefónica, la seva proposta diferencial de client i el seu abast global amb la plataforma Microsoft Azure AI per dissenyar els serveis que les empreses de telecomunicacions oferiran en el futur.





En concret, les dues companyies estendran l'ús d'Azure Cognitive Services tant en la relació amb els clients com en els processos de negoci, crearan noves experiències a la llar impulsades per la IA i exploraran l'ús de tecnologies intel·ligents per transformar les xarxes.





El conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella, ha afirmat que aquesta aliança és "una fita més en la història d'innovació de Telefónica, que ha liderat l'ús de la IA per transformar la relació amb el client". "Junts, aprofitarem la solidesa d'Azure i Azure AI per crear noves i innovadores experiències per a milions de clients de Telefónica a tot el món i donar forma a la xarxa futura de Telefónica", ha remarcat.





El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha remarcat que la companyia està aplicant la tecnologia més avançada en la seva transformació i és pionera en virtualització per desenvolupar xarxes intel·ligents i líquides impulsades per la IA.





"Aquest acord no solament reforça la nostra relació, sinó també la visió comuna que la IA i l'ús de les dades han de basar-se en sòlids principis ètics i permetre a les persones que puguin tenir el control de les seves vides digitals", ha afegit.





En una conversa entre els dos directius a l'MWC, Nadella ha remarcat que la missió de Microsoft és "crear tecnologia perquè uns altres puguin crear més tecnologia" i ha incidit que la IA "no poden ser unes quantes empreses a pocs països, sinó que ha de ser un producte democratitzat". A més, ha incidit en la importància que tot això es faci respectant valors com la privadesa i la seguretat.





Per la seva banda, Álvarez-Pallete ha remarcat que la confiança dels clients amb la tecnologia és un aspecte clau en el nou món de les dades i ha incidit que si s'hi vol comptar cal fer "les coses bé" i explicar-les. En aquest context, ha assegurat que Telefónica tria els seus socis no només per la tecnologia que ofereixen, sinó també pels seus valors, cosa que comparteix amb Microsoft.





AZURE I AURA





Un dels punts de l'aliança és explorar l'ampliació d'Aura i Azure Cognitive Services, que el motor de l'assistent virtual de Telefónica, als canals d'atenció al client, així com als seus centres d'atenció telefònica a d'altres països i als canals a través de xarxes socials i serveis web, a més d'altres dirigits a treballadors i proveïdors.





A més, avaluaran desenvolupar la visió de Telefònica de 'Home as a Computer' (HaaC) per usar Microsoft Cognitive Services i Azure AI Services amb altres serveis de l'operadora. En aquest camp, estudiaran la creació d'un ecosistema d'aplicacions, les Aura Living Apps, que permetran als clients interactuar amb els diferents dispositius per dur a terme tasques habituals del seu dia a dia.





Finalment, exploraran treballar conjuntament en la identificació d'oportunitats fent servir IA i altres tecnologies disruptives com 'blockchain', 5G o l'edge computing per transformar els serveis i construir les xarxes del futur.





Així, faran proves de concepte i crearan un grup de treball per estudiar l'aplicació de la IA i el machine learning en l'optimització de les xarxes, la reducció de costos i, en conseqüència, impulsar la transformació de tot el sector.