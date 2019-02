Els laboristes britànics donen suport a un segon referèndum sobre el Brexit

El Partit Laborista ha dit que s'ha compromès a donar suport a una esmena per celebrar un nou referèndum sobre el Brexit, en un canvi significatiu en la tan criticada política del partit.





Jeremy Corbyn va dir en una reunió dels diputats del partit que la mesura "evitaria que un Brexit perjudicial".





No obstant això, no està clar si Corbyn es compromet a recolzar un referèndum sobre l'acord de Theresa May o sobre les seves pròpies propostes Brexit.









A més, Corbyn també ha anunciat que el Partit Laborista impulsaria per primera vegada el seu propi pla de cinc punts per un Brexit més suau, inclosa l'adhesió a la unió duanera.





"És una bona notícia que el Partit Laborista estigui ara, per fi, assenyalant que acceptarà el principi de donar al públic l'última paraula sobre Brexit", ha assenyalat David Lammy, un partidari del Partit Laborista.





"Aquests són temps perillosos per al Partit Laborista i pel nostre país. Jeremy Corbyn està donant avui el primer pas per reunir al nostre partit demostrant que està escoltant als nostres votants i membres en aquest, el més gran assumpte del nostre temps".





Si el Partit Laborista dóna suport al referèndum de Final Say, podria aconseguir una majoria dels Comuns, encara que no de forma definitiva, perquè alguns dels seus diputats es negarien a donar-li suport.