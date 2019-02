El diputat britànic Ian Austin ha anunciat aquest divendres que abandona el Partit Laborista per la seva disconformitat amb la gestió del seu líder, Jeremy Corbyn, amb la qual cosa es converteix en la novena deserció que ha patit aquesta setmana la principal formació opositora del Regne Unit.





Austin ha explicat en el diari 'Express & Star' que sent "vergonya" de formar part d'un partit que, amb Corbyn al capdavant, s'ha "trencat". "El Partit Laborista ha estat la meva vida, per la qual cosa ha estat la decisió més dura que he pres, però haig de ser honest", ha declarat.





Aquesta honestedat passa per reconèixer que "mai no podria demanar a la gent que convertís Jeremy Corbyn en primer ministre", i retreu que "l'extrema esquerra estigui ara al càrrec del partit" i hagi permès conductes d'antisemitisme.





Ara com ara, no obstant això, Austin no es planteja unir-se al Grup Independent que s'ha constituït al Parlament britànic i que aglutina vuit dimitents tant del grup laborista com del conservador.