El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de la I Regió (COEM) ha insistit aquest dilluns a alertar del risc que suposa adquirir, a través d'Internet, tractaments dentals, com blanquejadors, fèrules per al bruxisme, alineadors o polidors, sense la supervisió d'un professional qualificat.

I és que, en els últims anys, s'ha produït una expansió d'Internet com a mitjà de compravenda de tot tipus de productes sanitaris i medicaments, sense cap tipus de control professional.





El COEM ha detectat en els últims temps la comercialització, a través d'Internet, de tractaments i productes sanitaris que permeten al consumidor actuar sobre la seva boca, sense el control d'un professional sanitari, el que suposa, en ocasions, "un greu risc per a la salut".





"La dita comercialització no compleix amb les garanties mínimes necessàries per a la seva posada a disposició dels consumidors. En molts casos els productes no han estat sotmesos a cap control de qualitat, de manera que no són aptes per a la seva comercialització a la Unió Europea", ha indicat el Col·legi en un comunicat.





Així, insisteixen que determinats productes i tractaments han de ser administrats exclusivament sota el control i supervisió d'un professional, dentista col·legiat, ja que, d'una altra manera, són susceptibles de causar danys a la salut bucodental de les persones.





"Per aquesta raó, és indispensable anar a una clínica dental, amb professionals titulats col·legiats, per a realitzar qualsevol tipus de tractament, ja que només d'aquesta manera, el pacient comptarà amb totes les garanties de seguretat, evitant possibles riscos. A aquesta raó de pes , s'uneixen altres factors com la tipologia i morfologia de les dents i les genives, així com l'estat d'aquests i la possible existència de patologia prèvia a la boca del pacient, ja que són diferents en cada individu i condicionen la prescripció de tractaments concrets i una utilització o altra d'aquests tractaments i productes", assenyalen.





MARC LEGAL





D'acord amb la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, es limita la venda per correspondència o procediments telemàtics, als medicaments no subjectes a prescripció.





A més, aquests han d'estar comercialitzats per farmàcies legalment autoritzades i que figurin en el llistat publicat per l'autoritat competent, sent un requisit inexcusable l'actuació d'un professional responsable de la venda a través d'Internet.





Això no vol dir que no existeixin tractaments destinats a la seva aplicació fora de la consulta, i pel propi pacient, però sempre estaran subscrits sota una revisió professional de control, de manera que s'identifiquin situacions anàlogues i s'assegurin els resultats reeixits previstos, indica el COEM.