Borrell encapçala la llista del PSOE a les eleccions europees

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, encapçalarà la llista del PSOE a les eleccions europees el 26 de maig, ha anunciat el partit.









Després que s'estigués parlant del seu nom per a concórrer a les eleccions al Parlament Europeu, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, no va descartar que en la llista del PSC per Barcelona, en la qual es perfila com a número u pogués comptar amb el titular d'Afers Exteriors.





"Tot el que sigui enriquir-se serà benvingut. Borrell té una trajectòria envejable. Per tant, la sintonia i la complicitat amb ell són absolutes", va dir Batet sobre el seu company de gabinet en una conferència-col·loqui.





PERFIL COMUNITARI





Borrell, de 71 anys, va acceptar tornar a la política activa acceptant ser part del gabinet de Pedro Sánchez després de la moció de censura a Mariano Rajoy el mes de juny passat. Anteriorment, va estar molt implicat en els assumptes europeus.





Va negociar i va administrar fons de cohesió i estructurals, va presidir diversos consells de ministres europeus en les presidències espanyoles de la UE dels anys 1989 i 1995 i durant una dècada va representar a Espanya en les reunions dels ministres europeus de Transport, Telecomunicacions i Medi Ambient.





Va ser membre de la Convenció que va preparar la nonada Constitució europea, participant activament en els treballs sobre govern econòmic, l'Europa social, la política exterior i de defensa, entre altres. Així mateix, Borrell va ser president del Parlament Europeu entre 2004 i 2007, on es va mantenir com a diputat fins a 2009.