Montero no veu viable un 155 a Catalunya perquè "no és constitucional"

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha advertit avui contra la proposta del PP d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya per entendre que ara "no és viable" i considera que "no és constitucional". Ha insistit que el Govern seguirà insistint en una "solució dialogada" per resoldre el conflicte català.









Així ho ha afirmat durant la seva intervenció en els esmorzars informatius d'Europa Press, als quals han assistit també les ministres de Justícia, Dolores Delgado, Transició Ecològica, Teresa Ribera i Administracions Públiques, Meritxell Batet.





Montero ha carregat contra PP i Ciutadans per "unir" el seu vot al dels independentistes i tombar així els Pressupostos Generals de l'Estat de 2019. Però també ho ha fet per les propostes d'aquests partits d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





"L'aplicació del 155 no és viable. Primer, perquè no és constitucional", ha defensat, per tot seguit acusar els dos partits d'exhibir aquesta proposta com a "falsa bandera" amb la qual estan "perdent el respecte als valors constitucionals".





També ha deixat clar que tampoc és constitucional el dret a l'autodeterminació que defensen els independentistes. De fet, ha deixat clar que la "unitat d'Espanya no forma part de la taula de diàleg" perquè hi ha uns límits que aquest Govern "no va a sobrepassar".





Mentrestant, ha advertit que Catalunya està immersa en una "paràlisi política" i es "deteriora la convivència pacífica entre els catalans i espanyols".





Per això, ha deixat clar que el Govern de Pedro Sánchez seguirà intentant una "solució dialogada" en el marc de la Constitució.