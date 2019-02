La Fiscalia demana tres anys i tres mesos de presó per a Cifuentes pel cas del màster

La Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita tres anys i tres mesos de presó per a l'expresidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per un delicte de falsedat en document oficial ja que el Ministeri Públic la considera inductora de la falsificació d'una acta "a sabent "que acreditava una defensa de Treball de Fi de Màster (TFM)" que mai es va produir "i que va exhibir en diversos mitjans i xarxes socials" per evitar les nefastes conseqüències polítiques a les que hauria enfrontar-se ".





El fiscal assenyala a Cecilia Rosado com a autora de la falsificació de l'acta i demana per a ella 21 mesos de presó, és a dir, una pena inferior a la de l'expresidenta madrilenya perquè va reconèixer els fets i va col·laborar en la investigació.





De la mateixa manera imputa Enrique Álvarez Conde ser coautor indirecte del delicte i li reclama tres anys i nou mesos de presó, mentre que a Maria Teresa Feito sol·licita tres anys i tres mesos de presó.