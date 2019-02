Fer de la necessitat, virtut. El regidor Eloi Badia sembla haver assumit aquest refrany si s'examina el seu últim moviment per intentar salvar el seu projecte de funerària pública.





Després que tant el PSC com PDeCat hagin assegurat que en el ple extraordinari d'aquest dimecres 27 no van a recolzar la iniciativa dels comuns, i que el comitè d'empresa de Serveis Funeraris hagi mostrat el seu rebuig al nou operador 100% públic, Badia no comptava amb suficients suports ni dins ni fora de l'empresa mixta SFB (Serveis Funeraris de Barcelona) per tirar endavant la seva obstinació personal.





No obstant això, l'informe de la síndica de greuges de la capital, Maria Assumpció Vilà, ha insuflat una nova esperança al regidor. En aquest informe, una veïna es queixava d'una factura d'un servei funerari amb un preu de 11.127 euros perquè el considerava un preu excessiu donada la seva situació de vulnerabilitat.





En roda de premsa, Badia ha comunicat que "arran dels informes de la síndica es va iniciar el passat dijous una inspecció del procés de facturació de Serveis Funeraris per part de l'àrea de Consum". Ha destacat que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) --que actua d'ofici-- va començar el dijous una inspecció que va seguir el dilluns, després de la qual s'ha obert aquesta auditoria a SFB --amb un 15% de participació de l'Ajuntament i un 85% de Mémora--.





Mitjançant aquesta auditoria, l'Ajuntament assegura que vol corroborar que tant la qualitat com el preu dels serveis d'inhumació compleixen amb la legalitat vigent. En funció de quins resultats llanci l'expedient incoat, "es faran recomanacions o bé s'obrirà un expedient sancionador" contra l'empresa publicoprivada.





UNA INSPECCIÓ QUE ARRIBA JUST A TEMPS





A preguntes dels periodistes sobre tan oportuna inspecció, Badia s'ha escudat apel·lant a la seva honestedat: "si sóc sincer, hi havia dues possibilitats: posposar el ple fins a l'abril o bé celebrar-aquest dimecres, però com encara no havia conclusions, entenem que podíem separar les dues coses".





"Ens devem a la ciutadania, que ens ho va demanar al baròmetres i creiem que el projecte de funerària pública és sòlid i servirà per baixar preus", ha conclòs el regidor.





Aquesta afirmació contrasta amb els alts índexs d'aprovació assenyalat pels veïns en enquestes de SFB. Com va publicar Catalunyapress, va ser el mateix ajuntament qui fa dos anys va suspendre la comissió de seguiment perquè reconeixia la "bona gestió" de l'empresa en la qual ostenta un 15% del capital.





Precisament, l'Ajuntament també ha encarregat un altre expedient per estudiar la possible pèrdua de valor d'aquesta quota en SFB. Segons Badia, ara mateix aquesta participació podria haver-se devaluat, motiu que justificaria la seva opinió tant vendre-la com invertir aquests diners en una funerària totalment pública.





QUÈ ES VOTA AQUEST DIMECRES?







El que està clar és que aquest moviment de l'Ajuntament arriba a pocs dies que el ple municipal rebi per cinquena vegada el projecte de funerària pública afavorit pels comuns.





Des del seu començament, el periple d'aquesta promesa electoral ha estat accidentat: sense pressupost confirmat --només s'ha avançat la voluntat de vendre el 15% de les accions de SFB--, sense localització precisa ni suports professionals ni polítics, el projecte ha quedat descafeïnat fins a esdevenir una ampliació de 20 sales de vetlla en diferents fases fins 2022 (més enllà del període de govern, que conclou en tot just dos mesos).





En concret, el ple extraordinari votarà la venda del 15% que manté l'Ajuntament en SFB i un altre expedient per a crear la funerària pública, però si cap força política canvia a última hora el sentit del seu vot, serà rebutjada per una majoria en contra.





CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ





Des del grup Demòcrata, Sònia Recasens, ha titllat de greu irresponsabilitat aquest anunci del Govern de Colau: "Pretén fer una operació de pressió 24 hores abans de la votació" amb una acusació abans d'acabar el procediment i vulnerant i atacant els drets i l'honorabilitat dels treballadors de SFB, ha dit en declaracions als mitjans.





La socialista Carmen Andrés ha sostingut després que l'únic objectiu del Govern municipal és pressionar als grups municipals: "Ha preparat un ambient de cara a la votació" sense demostrar que s'hagin produït irregularitats, i ha avisat que l'Ajuntament té responsabilitats en aquest assumpte.





Javier Mulleras (PP) ha coincideixo a destacar la responsabilitat del consistori en l'assumpte per la seva participació en SFB, i ha asseverat: "El Govern de Colau ha actuat de nou com a piròmana política", generant un incendi per a escalfar el ple extraordinari d'aquest dimecres i pressionar als grups, segons ha dit.