El musical 'La jaula de las locas' ha tancat temporada al Teatre Tívoli de Barcelona amb més de 180.000 espectadors i ha anunciat la seva estrena a Madrid al setembre, segons han informat els organitzadors aquest dimarts en un comunicat.





Diumenge que finalitzaran les representacions de la comèdia musical després de sis mesos en cartell, 170 representacions i una mitjana de 1.000 espectadors per funció.





El Teatre Rialto, a la Gran Via de Madrid, acollirà aquest musical produït per Nostromo Live, i el mateix equip artístic de La Jaula El Musical, liderat per Àngel Llàcer i Manu Guix.