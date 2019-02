Un jutge cita a Shakira com investigada per presumpte frau de 14,5 milions

El Jutjat d'Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat ha citat a la cantant Shakira el dimecres 12 de juny perquè declari com investigada per un presumpte frau fiscal de més de 14,5 milions d'euros.





Fonts de l'entorn de la cantant han indicat que es tracta d'un tràmit més dins el procediment judicial, després de la presentació d'una querella per part de la Fiscalia de Barcelona, i que el procediment està en un punt molt inicial.

Aquest jutjat d'Esplugues -on ella viu- va rebre per repartiment la querella de la Fiscalia per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més d'1 4,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), mitjançant 14 societats en països com Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà, i ha obert un procediment.





En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragó considera que la cantant va deixar de presentar la liquidació de l'IRPF i IP els exercicis de 2012, 2013 i 2014, produint un perjudici econòmic a la Hisenda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) i de 2.191.771,58 euros (IP).









La fiscal considera que Shakira vivia a Espanya durant aquests exercicis, i que les estades a l'estranger per motius laborals van ser "esporàdiques", de manera que la cantant era resident permanent a Espanya i tenia la condició d'obligat tributari i resident fiscal.





Segons el relat de la querella, l'artista "amb el desig de no tributar, va utilitzar un entramat societari" per ocultar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la renda percebuda i a l'Agència Tributària de Catalunya el patrimoni que tenia en aquests exercicis.





Així, segons la fiscal, l'única relació de Shakira amb les Illes Verges Britàniques, Illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg va ser el domicili de les societats a través de les quals va canalitzar els moviments de capital generat amb la seva activitat professional.





Segons el còmput de la Fiscalia, la querellada romandre de manera efectiva a Espanya 243 dies el 2012, 212 dies el 2013 i 244 dies el 2014, i es va absentar del país per atendre els seus compromisos professionals i d'oci: 123 dies el 2012, 153 dies en 2013 i 121 dies el 2014.





Per això, la fiscal defensa en el seu escrit que, en tenir la seva residència a Espanya de manera habitual i haver estat més de 183 dies en cada any natural, "era resident fiscal a Espanya i tenia l'obligació de tributar per la totalitat de la seva renda mundial amb independència del lloc on s'hagués produït i sigui quina sigui la residència del pagador ", així com per tot el seu patrimoni.





SHAKIRA ASSEGURA QUE HA PAGAT





La cantant defensa, després de conèixer-se la citació judicial, que ha pagat totes les quantitats que li exigeix l'Agència Tributària i que "no està en deute amb l'Estat", segons fonts del seu entorn consultades.





Defensa que va complir les seves obligacions tributàries seguint les indicacions dels seus assessors fiscals, de la consultora PWC, experts en matèria fiscal de reconegut prestigi.





A més, ha recalcat que col·laborarà amb la Justícia com ho ha fet fins ara, ressaltant que ja es va oferir en el seu moment per declarar davant la Fiscalia.