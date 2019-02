Un jutjat contenciós suspèn l'exhumació de Franco per falta de seguretat

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Madrid ha dictat un acte pel qual suspèn cautelarment l'informe de l'Ajuntament de San Lorenzo de l'Escorial que autoritzava a exhumar les restes del dictador Francisco Franco al Valle de los Caídos, perquè entén que no sent urgent adoptar aquesta mesura, no s'han elaborat els informes preceptius necessaris per garantir que l'obra es realitza amb seguretat per als operaris.





En un acte contra el qual no cap recurs, el jutge es recolza en l'informe pericial de dos arquitectes, José Ismael de la Barba Palau i Enrique Porto, segons el qual "cal un rigorós anàlisi de la seguretat, estabilitat i instal·lacions subterrànies que poguessin existir sota la sepultura de Francisco Franco".





"És evident, clar i palmari que una decisió del Consell de Ministres, per legítima i d'acord amb la legalitat que sigui, el que aquí no es qüestiona, no pot executar-se sense les garanties tècniques i mecàniques que puguin posar en perill la vida o la integritat física dels tècnics i operaris de tota classe que hauran necessàriament intervenir en l'operació, i que probablement no seran pocs", exposa l'acte.





Pel jutge José Yusty Basterreche, "no cal ser arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer ni mestre d'obres per adonar" que aixecar una llosa de pedra de marbre de 2.000 quilos de pes "és de per si és una mica complicat".





És, d'acord detalla, una cosa "difícil de manejar, i per tant perillós pel risc evident de caiguda, trencament o qualsevol altre accident que pugui ocórrer, i que al seu torn pugui causar danys a les persones, sens dubte un grup no escàs de elles, que han de realitzar l'esmentada maniobra".





EL GOVERN ESPANYOL RESPON QUE L'EXHUMACIÓ SEGUEIX ENDAVANT





El Govern espanyol ha subratllat aquest dimarts, després de conèixer la sentència, que l'expedient per al desenterrament del dictador segueix el seu curs. Aquest expedient, impulsat pel Consell de Ministres, "continua la seva tramitació amb absoluta normalitat" ja que el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Madrid no és competent per resoldre sobre acords del Consell de Ministres, sinó el Tribunal Suprem.





Ara, precisen des de La Moncloa, l'Ajuntament disposa de tres dies per presentar al·legacions a les mesures cautelars sol·licitades per la part demandant, Leonardo Falcó Rodríguez i procurador Javier Campal Crespo, a qui el Govern central identifica a l'entorn de la família Franco.