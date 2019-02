Aniran Carrizosa i Espejo amb Arrimadas a Madrid?

La possibilitat que la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, es presenti a les eleccions generals del 28 d'abril ha despertat els rumors sobre si algú més del seu cercle de confiança passaria del Parlament al Congrés dels Diputats.









Fonts del partit expliquen que aquestes persones serien el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, i el vicepresident de la Mesa, José María Espejo, de manera que a Catalunya hauran de buscar substituts. Aquests noms estan avalats per Albert Rivera.





Juan Carlos Girauta seria cap de cartell per Toledo i José Manuel Villegas per Almeria.





Segons les fonts consultades, Arrimadas no va tenir problemes per convèncer els seus col·laboradors, que després d'anys en la vida política catalana confessen cert cansament per l'assetjament, segons les seves paraules, dels independentistes.