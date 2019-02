Reaccions del salt d'Arrimadas al Congrés

Echenique acusa Arrimadas de "mentir per vici" ja que fa un mes va dir que el seu objectiu era la Generalitat





El secretari d'organització de Podemos, Pablo Echenique, ha dit que l'actual líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, "menteix ja per vici", perquè fa tan sols un mes va admetre que el seu objectiu era la Generalitat i que això "portava temps ".





A través d'un missatge publicat a la xarxa social Twitter, Echenique es fa ressò d'una entrevista que es va gravar fa un mes i en què Arrimadas deia que el seu objectiu polític a curt termini i immediat és el de la presidència de la Generalitat, una cosa que requereix "uns temps bastant llargs".













Echenique ha criticat d'aquesta manera l'anunci de l'actual cap de l'oposició a Catalunya de presentar-se a les primàries com 'número u' a la llista de Barcelona a les eleccions generals, el que suposaria la seva presència al Congrés dels Diputats a Madrid , abandonant així el lideratge que ostenta al Parlament.





"Això es va gravar fa 'un mes'. Inés Arrimadas diu que el seu objectiu és la Generalitat i que això porta temps. 'Un mes després', anuncia que deixa Catalunya", diu el tuit, en què afegeix que "aquesta gent menteix ja per vici "i" si féssim el mateix nosaltres, ens despellejaban a les tertúlies durant un any ".





Fernández al Acostades sobre anar a Waterloo: "És caure en el joc" de Puigdemont





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha criticat aquest dissabte que la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, aneu a Waterloo (Bèlgica) perquè "cau en una retòrica populista, que és caure en el joc" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





En declaracions als periodistes abans de participar al campus de Noves Generacions de Catalunya a Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), Fernández ha considerat que el viatge d'Arrimadas és "un error gravíssim".





"Legitima a un pròfug de la justícia", ha declarat el dirigent popular català.

I ha afegit: "No és casualitat que el senyor Puigdemont estigui encantat de la vida d'aquesta visita".









Arrimadas va anunciar dijous que aquest cap de setmana viatjaria a la ciutat belga en què resideix Puigdemont per dir-li que "la República no existeix i que no és president de res, simplement un fugat de la justícia".





En un apunt al seu compte de Twitter, Fernández també ha valorat la decisió de la líder de Cs a Catalunya de concórrer a les eleccions generals del proper 28 d'abril com a número u de Cs per Barcelona.









Ha mostrat respecte però ha assenyalat que ell va prendre la decisió inversa deixant el seu escó al Congrés perquè "on més falta feia donar la batalla de les idees i estar al costat de la gent era a Catalunya".