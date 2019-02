Villarejo acusa Pizarro de finançar la urbanització d'un empresari de la droga

L'ex comissari José Manuel Villarejo ha assenyalat l'expresident d'Endesa Manuel Pizarro com el banquer que suposadament va finançar una urbanització de l'empresari José María Clemente Marcet, condemnat per blanqueig de diners del narcotràfic colombià.









Així ho ha assegurat Villarejo al seu company Enrique García Castaño, àlies 'El Gordo', segons consta en un enregistrament del 15 de maig de 2005.





L'àudio, requisat per la policia, assenyalés que 'El Bambi', que era un dels sobrenoms de Clemente Marcet, havia construït a principis dels anys 90 a la zona de Sarrià de Barcelona un projecte per al qual comptava amb el finançament de Pizarro, llavors president d'Ibercaja.





Segons Villarejo, el narcotraficant i Pizarro eren molt religiosos i aquest era un dels fets que els unia, ser catòlics practicants.





No obstant això, Pizarro assegura no conèixer a Clemente Marcet, que va ser condemnat a França per blanqueig de capitals de la droga, informa 'Vozpópuli'.