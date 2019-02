L'expresident del Barça Sandro Rosell ha sortit de la presó de Soto del Real després de gairebé dos anys de presó preventiva per un suposat blanqueig de 20 milions d'euros.





La sortida coincideix amb el derbi Reial Madrid-Barcelona de la Copa del Rei, i per això Rosell ha asegurat sentir-se "molt feliç", amb "ganes d'estar amb la família" i de "veure el Barça". A les afores de Soto del Real l'esperaven la seva esposa, Marta Pineda, i el seu germà, Sergi, entre altres familiars.





L'AUDIÈNCIA EL DEIXA EN LLIBERTAT





La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha acordat posar en llibertat l'expresident del Futbol Club Barcelona i el seu soci Joan Besolí, decisió que els ha comunicat la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, a l'inici de la tercera sessió del judici oral en el qual estan acusats de blanqueig al costat d'altres quatre persones.









En concret, la Sala acorda la posada en llibertat de tots dos amb una sèrie de mesures cautelars. Han de fixar domicili a Espanya i telèfon de contacte, se'ls retira el passaport i se'ls imposa l'obligació d'acudir davant el tribunal durant la resta de sessions del judici i "quantes vegades fos anomenat", així com comparèixer en la seu judicial o policial més pròxima al seu domicili el primer i tercer dilluns de cada mes. No els requereix fiança.





Tots dos es troben a la presó des del 25 de maig de 2017 investigats per un delicte continuat de blanqueig de capitals mitjançant una "estructura estable" que Rosell hauria liderat fins a 'rentar' prop de 20 milions d'euros. La Fiscalia demana per a tots dos 11 anys de presó i 59 i 54 milions d'euros de multa, respectivament.





Durant el temps que han romàs a la presó han sol·licitat una dotzena de vegades la posada en llibertat però sempre se'ls ha denegat per risc de fugida. L'última petició es va elevar aquest dilluns, començat ja el judici, al·legant que conculcava el seu dret de defensa i que el fet que la mateixa Secció de l'Audiència Nacional que els jutja hagués prorrogat la seva situació de presó comprometia la imparcialitat del tribunal.





La Sala rebutja en l'acte tots dos extrems perquè considera que la mesura de presó provisional "no afecta a la presumpció d'innocència, que només es veuria destruïda per una sentència de condemna" i tampoc les decisions anteriors "posen en dubte la imparcialitat" del tribunal enjuiciador.





RISC DE FUGA





"Si en moments anteriors no hem accedit a modificar la seva situació, ha estat per simples raons de risc de fugida, ja que hem considerat imprescindible que compareguessin en el judici i això perquè partíem de la premissa d'una base fàctica i jurídica que ens venia donada i consolidada per una sèrie d'antecedents processals que centraven l'objecte del procés quant a fets i persones que, amb elevat grau de versemblança era presumible que els haguessin perpetrat", explica la Sala.





Ara, no obstant això, instada per les defenses en la primera sessió del judici que va tenir lloc aquest dilluns, la Sala ha "reexaminat" la "situació personal" de tots dos acusats i ha tingut en compte que porten 21 mesos a la presó provisional, pesi al "caràcter excepcional que aquesta mesura té i màximament estant molt pròxim a complir-se el màxim legal de dos anys permès per la llei".





"Vist que ja han estat sentits en en declaració i per tant, que qualsevol que sigui la decisió que adoptem en sentència, fins i tot si fos un pronunciament de condemna, aquest es dictaria havent estat cobert el seu dret d'audiència material, optem per accedir a la llibertat sol·licitada", assenyala la resolució.





Rosell i Besolí deuran no obstant això tornar a la presó de Soto del Real, a Madrid, a la qual van ser traslladats des de Catalunya amb vista a l'inici del judici oral, i allí, formalitzar la sortida en llibertat, segons informen en fonts jurídiques.