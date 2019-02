Rajoy reivindica l'aplicació del 155 i afirma que "mai" es va parlar d'un referèndum amb el Govern

Després de la compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, la primera vista de testimonis de judicis del Procés s'ha reprès aquest dimecres a la tarda amb l'expresident del Govern, Mariano Rajoy.





Rajoy ha iniciat la seva declaració davant el Tribunal Suprem afirmant que "sempre" va deixar clar en les seves converses amb la Generalitat de Catalunya que "en cap cas" negociaria sobre un referèndum d'independència.





"Sobre el referèndum mai va haver-hi res de què parlar. Des de la primera reunió amb Artur Mes vaig deixar patent amb meridiana claredat que en cap cas el president del Govern d'Espanya anava a liquidar la sobirania nacional saltant-se la Constitució", ha dit Rajoy en resposta a l'advocat de l'acusació popular de Vox, Javier Ortega Smith.





Així mateix, Rajoy ha dit que els "actes de violència" contra Policia i Guàrdia Civil va ser "una de les raons" que van justificar la "situació d'excepcionalitat" per aplicar l'article 155. Va tenir coneixement d'actes de violència contra Policia i Guàrdia Civil?, li ha preguntat l'acusació de Vox. "Sí, vam tenir coneixements d'aquests actes i això és una de les raons que donaven lloc al fet que estàvem en una situació d'excepcionalitat", ha respost.





"NO ES POT DESCARTAR"





"Considera que es podria haver pagat el que s'escapés a la intervenció?", ha preguntat a l'expresident l'advocat de l'exconseller Josep Rull, l'exdiputat Francesc Homs. "Considero el que li he dit. No es pot descartar, però està fora de la meva competència", ha insistit l'expresident.





Llavors, Homs ha volgut saber per què va dir en el Congrés que el 1-O no va suposar cap despesa per als diners públics, fent constar a més que ho va afirmar al febrer de 2018, mesos després de la celebració del referèndum.





"S'estava produint un control dels comptes; jo no podia preveure que algú se saltés això o no era coneixedor de les nou ocasions que la Secretaria d'Estat va informar", ha conclòs.





SOBRE ELS ALTERCATS DE L'1-O





L'expresident del Govern ha responsabilitzat als líders independentistes que van promoure el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 de les lesions que van sofrir aquella jornada ciutadans i funcionaris de les forces i cossos de seguretat.





"Realment, si no s'hagués cridat a la gent a un referèndum il·legal i no s'haguessin pres decisions infringint la legalitat vigent, ni vostè ni jo ni ningú haguéssim tingut a veure les lesions que van tenir algunes persones i membres de les forces i cossos de Seguretat. Això és l'important", ha assenyalat





"Jo lamento moltíssim aquestes imatges, no m'agraden ni aquestes ni unes altres i per això crec que l'obligació que tenim els dirigents polítics és treballar perquè no es donin les condicions perquè es donin aquestes imatges", ha afegit.