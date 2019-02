Mas admet reunions amb acusats sobre l'1-O i lleis de desconnexió

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha reconegut aquest dimecres davant la Sala Penal del Tribunal Suprem la seva assistència a reunions informals al llarg de 2016, convocades pel seu successor en el càrrec, Carles Puigemont, i a les quals van assistir també altres encausats en aquest procediment com el exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En aquestes trobades van tractar sobre el referèndum i la Llei de Transitorietat, i es va parlar que "lògicament" tindrien poc recorregut perquè serien anul·lades pel Tribunal Constitucional.









L'existència i contingut d'aquestes reunions han consumit gran part de l'interrogatori de l'exmandatari, que ha estat el segon testimoni a comparèixer a la vista a petició de l'acusació popular exercida per Vox i diverses de la defenses.





No obstant això ha estat el fiscal Javier Zaragoza el que ha aconseguit centrar la intervenció interessant-se de forma especial per les trobades, en els quals també van estar presents segons ha reconegut Mas el que va ser número dos de Junqueras, Josep Maria Jové o la fugida de la Justícia Marta Rovira.





Mas ha insistit en diversos moments de l'interrogatori en què la seva voluntat era explorar totes les vies possibles d'acord amb les autoritats del Govern central i que va aconsellar eleccions davant la dificultat de dur a terme el pla independentista.





També ha reconegut que el mandat de la ciutadania i el reflectit en la majoria parlamentària era "molt clar". I davant la impossibilitat de trobar vies d'acord amb l'Estat "no es van aturar les màquines", ha afirmat.





JOAN TARDÀ





El president del tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya, el magistrat Manuel Marchena, ha amonestat aquest dimecres al diputat d'ERC Joan Tardà i li ha recordat la seva condició de testimoni en aquest procés perquè no faci "valoracions polítiques" o "judicis de valor". "Té altres fòrums per expressar-ho", ha advertit.





En començar la vuitena sessió del judici, Marchena ha explicat que la contribució dels testimonis és ajudar a l'aclariment dels fets, pel que ha instat a "evitar debats i valoracions". No obstant, el primer testimoni del procés, Joan Tardà, encara no era a la sala, de manera que no ha pogut explicar l'avís del president.





Després que Marchena hagi fet cridar el diputat d'ERC, aquest s'ha assegut a la taula destinada per als compareixents i, després de contestar les preguntes de rigor sobre la seva situació personal i sobre si coneix als acusats, el magistrat ha donat la paraula a l'acusació popular que exerceix Vox -la primera vegada que intervé en el judici-, ja que el testimoni havia estat proposat per aquest partit.





La primera pregunta de l'advocat de Vox Pedro Fernández ha versat sobre un tuit que va publicar Tardà el juliol passat afirmant que la "negativa de PP i PSOE" és el que va portar als independentistes a "desobeir" el 2017.





El lletrat ha volgut saber simplement si el testimoni recordava haver escrit aquest comentari, i després va Tardà ha començat a contestar en català.





Ha estat en aquest moment quan Marchena ha interromput a Tardà: "No comencem bé". Segons ha explicat el magistrat, "com a testimoni té l'obligació d'emprar la llengua oficial del fòrum i del lloc en el qual té lloc el judici". Una altra cosa, ha afegit, és que el tribunal "hagi donat l'opció als acusats de parlar en la seva llengua", però ha advertit que els testimonis només poden expressar-se en castellà.





A continuació, el diputat d'ERC ha començat a dir que "aquest judici està inspirat en la venjança", pel que de nou ha estat interromput pel magistrat, qui li ha recordat la condició de testimoni en la qual compareix. "Un testimoni és algú que es posa a disposició de les parts de l'administració de justícia exclusivament per contribuir a l'aclariment del fet. Vostè està per ajudar-nos a l'aclariment del fet. No està autoritzat a fer valoracions polítiques malgrat la seva condició de diputat", ha subratllat.