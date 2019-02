Vol fer-se Alberto Garzón amb Podemos?

Podemos i Izquierda Unida han anunciat que concorren junts a les eleccions generals del 28 d'abril, però aquest acord no ha estat exempt de polèmica.





Fonts coneixedores de les negociacions han explicat que el debat ha estat molt dur i, a més, sospesen que una de les estratègies del líder d'IU, Alberto Garzón, no descartaria posicionar-se en Podem si després dels comicis el partit de Pablo Iglesias pateix un important revés a les urnes.





Les llistes generals han d'estar acabades abans del 15 de març i IU vol celebrar un referèndum per consultar a les seves bases l'acord entre els dies 4 i 10 de març.





El coordinador d'IU va compartir amb els seus col·laboradors més estrets els dubtes sobre si anar junts a les eleccions del 28-A amb Podemos. Les enquestes no semblen favorables i no es descarta que si hi ha un daltabaix electoral, Iglesias es faci una banda, el que per a Garzón pot ser un pas endavant en la seva carrera política.









Tanmateix, això també es podria interpretar com una promoció a Irene Montero com a futura líder de Podemos.