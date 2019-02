Urkullu confirma la seva tasca de mediador i una trobada amb Rajoy pel procés

El lehendakari Iñigo Urkullu ha confirmat aquest dijous davant el tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya la seva tasca de mediació des de l'estiu anterior al referèndum independentista l'1 d'octubre de 2017 i, en concret, ha informat que el 19 de juliol d'aquest any va mantenir una trobada a la Moncloa amb l'expresident del Govern central Mariano Rajoy, amb el que després també va sostenir nombroses converses telefòniques.









Segons ha explicat Urkullu, aquesta tasca va començar després que l'expresident català Carles Puigdemont li traslladés el 19 de juny de 2017 la situació de "bloqueig absolut" en les relacions entre la Generalitat i el Govern central, de manera que li va demanar que "canalitzés "el diàleg.





La novena jornada del judici pel procés independentista al Tribunal Suprem s'ha reprès amb l'interrogatori en qualitat de testimoni del lehendakari, la relació amb aquest procediment és la seva intervenció per evitar la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) -que finalment va tenir lloc 27 d'octubre de 2017- i els detalls ha començat a relatar.





El nom d'Urkullu va sortir a la llum aquest dimarts durant el testimoni de l'expresident Mariano Rajoy, que a preguntes de l'advocat dels exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i de qui va ser president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Pina, ha reconegut haver mantingut contacte amb el president basc, de la mateixa manera que "amb molta altra gent" durant els dies previs a l'esmentada declaració. Rajoy va evitar parlar d'ell com a mediador i no va saber especificar si els contactes van ser presencials o per via telefònica.





Urkullu ha confirmat aquest dijous davant el tribunal la seva labor d'"enllaç" entre Generalitat i Govern central des de l'estiu anterior al referèndum independentista de l'1 d'octubre de 2017, però ha volgut deixar clar que l'excap de l'Executiu Marià Rajoy sempre va ser "renuent" a fer qualsevol pas "que pogués interpretar-se com una negociació que traspassés els límits de la Constitució".





Va ser en una trobada de quatre hores, ha relatat, en el qual li va sol·licitar que tractés de "canalitzar la relació per a trobar una solució pactada" entre les dues administracions.





Així ho ha comptat el lehendakari, de forma directa i concisa, a preguntes de Francesc Homs, advocat del exconseller català Josep Rull.





Després de reunir-se amb Puigdemont, ha indicat Urkullu, va mantenir una trobada a la sala d'autoritats de l'aeroport del Prat (Barcelona) amb la llavors vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, a la qual va informar de la seva conversa amb l'expresident català, per la qual cosa li va demanar que li ho traslladés a Rajoy. La reunió es va materialitzar el 19 de juliol en el Palau de la Moncloa i va versar "exclusivament" sobre el problema amb Catalunya.





El polític basc, que ha precisat que el Govern central no va demanar la seva mediació, ha explicat que l'actitud de Mariano Rajoy va ser la d'"escolta i atenció", però "renuent a qualsevol pas que s'interpretés com una negociació que traspassés els límits de la Constitució".