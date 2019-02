El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar i el Ministeri de Ciència han elaborat ja un primer llistat amb 73 pseudoteràpies que no han demostrat "cap intent" d'evidència científica.





Així ho han anunciat aquest dijous la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciència, Pedro Duque, durant la presentació de la campanya '#CoNprueba', una iniciativa que traslladarà a la ciutadania informació "veraç i accessible" sobre les pseudoteràpies i pseudociències.





En aquest sentit, els ministres han informat que de les 139 tècniques que s'estan avaluant, 73 ja han estat directament descartades per no tenir cap assaig clínic aleatoritzat, revisions sistemàtiques o metaanàlisis sobre la seva eficàcia o seguretat, per la qual cosa es poden classificar com pseudoteràpies.





Algunes de les que s'han descartat són la hidroteràpia del còlon, fruitoteràpia, grafoteràpia o el massatge tibetà, si bé les 66 restants, entre les quals hi ha la homeopatia, acupuntura o aromateràpia, entre d'altres, estan actualment en procés d'avaluació per la Xarxa espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies i Prestacions del Sistema Nacional de Salut (REDETS).





"No tenim afany de prohibir res, sinó d'aportar informació a la ciutadania perquè prengui decisions correctes", ha asseverat el ministre Duque, que ha evitat parlar de teràpies i les ha qualificat irònicament de "coses".





Ara bé, per ara i fins que no s'aprovi un Reial Decret que modifiqui la normativa relativa a la publicitat sanitària i als centres sanitaris, els llocs en què es duguin a terme aquestes teràpies seguiran tenint el rètol de 'centre sanitari'. "El Reial Decret portarà el seu temps. Intentarem arribar, perquè el món no s'acaba amb les eleccions generals", ha asseverat Carcedo.





L'informe del llistat s'emmarca dins del Pla de Protecció de la Salut enfront de les Pseudoteràpies, presentat per dos ministres el passat mes de novembre i que, tal com ha recordat Carcedo, té com a objectiu generar, difondre i facilitar informació basada en el coneixement i en l'evidència científica "més actualitzada i robusta" de les pseudoteràpies, a partir dels treballs elaborats per la REDETS.





"El problema no són les teràpies que no tenen efecte, sinó quan determinades substàncies o tractaments comporten que s'abandonin altres que sí que han demostrat evidència científica de la seva eficàcia, o quan redueixen els efectes de les teràpies basades en l'evidència", ha argumentat Carcedo , després de recordar perquè en el moment en què tenen constància d'alguns d'aquests tractaments que posen en risc la salut, el posen directament en coneixement de la Fiscalia perquè adopti les mesures legals que consideri oportunes.





TÈCNIQUES CONSIDERADES PSEUDOTERÀPIES





En concret, les tècniques que ja han estat qualificades com pseudoteràpies són: anàlisi somatoemocional, anàlisi transaccional, àngels d'Atlantis, harmònics, arolo tifar, ataràxia, aura soma, biocibernètica, breema, cirurgia energètica, coaching transformacional, constel·lacions sistemàtiques, cristalls de quars, cromopuntura, bols de quars, bols tibetans, diafreoteràpia, diapasons, digitopuntura, essències marines, espinologia, fascioteràpia, feng shui, flors de l'alba, fruitoteràpia, gemoteràpia, geobiologia, geocromoterapia, geoterapia, grafoteràpia, hidroteràpia del còlon, hipnosi ericksoniana i homeosynthesis.





També: iridologia, lama-fera, massatge babandi, massatge californià, massatge a l'energia dels xacres, massatge metamòrfic, massatge tibetà, medicina antroposòfica, medicina dels maputxes, medicina ortomolecular, metaloteràpia, mètode d'orientació corporal Kidoc, mètode Grinberg, numerologia, oligoteràpia, orinoteràpia, oxigenació biocatalítica, pedres calentes, piràmide vastu, plasma marí i posturologia.





Completen la llista de pseudoteràpies: pranoteràpia, psicohomeopatia, psychic healing, quinton, radioestèsia, rebirthing, sincronització core, Sofronització, Sotai, tantra, tècnica fosfénica, tècnica metamòrfica, tècnica Nimmo de massatge, teràpia bioenergètica, teràpia biomagnètica, teràpia de renovació de memòria cel·lular (cmrt), teràpia floral de Califòrnia, teràpia floral orquídies, teràpia regressiva.





TERÀPIES EN AVALUACIÓ





D'altra banda, les teràpies que estan encara sent analitzades són: abraçteràpia, acupressió, acupuntura, aromateràpia, art-teràpia, auriculoteràpia, ayurveda, biodansa, caballoteràpia o hipoteràpia, Chi-Kung o Qi-Gong, constel·lacions familiars, cromoteràpia, crudivorisme, drenatge limfàtic manual, infermeria naturista, fitoteràpia, Gestalt, hidroteràpia, hipnosi natural, homeopatia, kinesiologia, kundalini ioga, linfodrenatge, luminoteràpia, macrobiòtica, magnetoteràpia, massatge ayurvèdic, massatge estructural profund, massatge tailandès, medicina naturista, medicina natural xinesa i meditació.





També s'està analitzant la moxibustió, musicoteràpia, naturoteràpia, osteopatia, panchakarma, pilates, programació neurolingüística, psicoteràpia integrativa, quiromassatge, quiropràxia, reflexologia o reflexologia podal o reflexoteràpia, reiki, respiració conscient integrativa, risoteràpia, sanació espiritual activa, seitai, shiatsu o shiatsu Namikoshi, sonoteràpia, tai-txi i la tècnica Alexander.





Les tècniques d'alliberament emocional, tècniques de relaxació, teràpia craneosacral, teràpia de polaritat, teràpia floral de Bach, teràpia floral de Bush, teràpia herbal, teràpia humoral, teràpia nutricional, vacuoteràpia, visualització, ioga de polaritat, ioga i el zero balancing, són altres de les que estan en revisió.





CAMPANYA '#CoNprueba'





D'altra banda, Carcedo ha anunciat que s'ha habilitat la pàgina web 'CoNprueba.es' en què es van a allotjar tots els continguts relacionats amb les accions del Govern davant de les pseudociències i pseudoterapias.





A més, al llarg de l'any es donaran a conèixer accions de cultura científica dirigides a promoure el pensament crític i racional; alhora que es distribuiran materials formatius perquè els alumnes de secundària coneguen com funciona el mètode científic i entenguin conceptes clau com, per exemple, 'efecte placebo', 'grup control' o la diferència entre correlació i casualitat.





"Estem davant un auge de rumors que enfosqueixen la informació real i nosaltres tenim la responsabilitat d'ajudar els ciutadans a tenir fonts fiables a les quals acudir", ha recalcat el ministre de Ciència, per insistir que la intenció del Govern "no és restringir les decisions lliures de les persones, sinó de donar-los eines perquè prenguin les decisions adequades".





Així mateix, la campanya compta amb un pla de publicitat en mitjans de comunicació en el qual es convida a la reflexió sobre el pensament crític i racional, tant en l'àmbit de les pseudociències com el de les pseudoteràpies.





El lema escollit per donar unitat a la campanya, '#CoNprueba', pretén cridar l'atenció sobre la importància de comprovar la informació que es difon i de ser "crítics" amb els missatges que arriben, des de teràpies sense evidència científica fins a "suposades teories científiques basades en fets falsos".