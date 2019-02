La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, encapçalarà la llista del PSOE al Congrés dels Diputats per la província d'Àlaba. "Estic compromesa amb el projecte i em faré càrrec de la llista d'Àlaba", ha confirmat en una entrevista amb Europa Press.





Celaá espera que tant l'exlehendakari Patxi López com a l'exalcalde de Sant Sebastià Odón Elorza, tots dos membres de l'Executiva Federal del PSOE, repeteixin com 'número u' de les llistes per Biscaia i Guipúscoa, respectivament.





L'exconsellera basca també ha manifestat el seu desig de seguir vinculada a la cartera d'Educació si, després de les eleccions generals del 28 d'abril, el PSOE reté el Govern.





"Jo estic vinculada al projecte i per descomptat hi ha una cosa que m'agradaria moltíssim poder acabar, desenvolupar el projecte de llei (per a la reforma educativa) que ja està presentat a la Cambra perquè això significarà que acabarem amb tota la segregació que va introduir la ( vigent) LOMCE", aprovada per la majoria absoluta del PP a la primera legislatura de Mariano Rajoy, ha assenyalat.





Preguntada si també li agradaria repetir en les seves funcions com a portaveu de l'Executiu, ha indicat que ni ho ha pensat "en aquest moment". "Jo crec que ara estem en el moment eleccions", ha respost.