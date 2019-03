El Govern promet crèdits extraordinaris per noves despeses en plena pròrroga pressupostària

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha anunciat aquest divendres que prorrogar els Pressupostos per a garantir la continuïtat dels serveis públics essencials i aprovaran també crèdits extraordinaris, que hauran de portar-se al Parlament, per cobrir noves despeses.









Ha explicat que a la reunió del Consell Executiu de la setmana que vénen iniciaran "el pla de contingència" de la pròrroga pressupostària, però que hi ha compromisos que hauran de cobrir amb crèdits extraordinaris que hauran de tenir un suport parlamentari per tirar endavant.





"Si hi ha grups que decideixen que això tampoc ho volen, hauran de donar explicacions a la ciutadania", ha apuntat en referència als comuns, amb els quals no creu que ara hi hagi possibilitat d'acord malgrat haver-se reunit en deu ocasions amb ells.





També ha precisat que, amb pressupostos prorrogats, hauran de realitzar modificacions legislatives -"poden ser diverses"- per a atendre les necessitats d'aquest any, com la Llei de finances públiques per aixecar el sostre de despesa.





Malgrat descartar avançar eleccions a favor de l'estabilitat davant les diferents conteses dels propers mesos i el judici que se celebra al Tribunal Suprem, ha admès que en altres circumstàncies la no aprovació dels comptes portaria a la convocatòria de comicis.





"Però per qüestió de responsabilitat, donat aquest context, haurem de gestionar aquesta pròrroga i esperar que puguem aprovar els comptes aquest any quan es resolguin algunes incògnites", ha sostingut en una entrevista a TV3.





Tot i que s'ha mostrat disposat a parlar de nou amb els grups quan passin les eleccions d'abril i maig, Aragonès ha deixat clar que amb pressupostos prorrogats no es poden fer noves inversions, de manera que les noves partides per Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat "estan en l'aire".





En preguntar si preveu noves mobilitzacions de treballadors públics, ha defensat que haurien de fer-se "davant els grups parlamentaris" que s'han oposat a tramitar els comptes.