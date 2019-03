Cristina Cifuentes es dóna de baixa del PP

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha demanat donar-se de baixa de forma temporal del Partit Popular hastta que s'aclareixi el cas màster.





Cifuentes assegura que "estic completament segura que el temps em donarà la raó. Però fins que això passi, he demanat la baixa temporal de militància en el Partit Popular".





La Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita tres anys i tres mesos de presó per a l'expresidenta de la Comunitat de Madrid per un delicte de falsedat en document oficial ja que el Ministeri Públic la considera inductora de la falsificació d'una acta "sabent" que acreditava una defensa de Treball de Fi de Màster (TFM) "que mai es va produir" i que va exhibir en diversos mitjans i xarxes socials "per evitar les nefastes conseqüències polítiques a les que hauria enfrontar-se".





CITA A ROOSEVELT





Com és habitual des que està apartada de la primera línia de la política, Cifuentes ha utilitzat les xarxes socials per a comunicar aquesta decisió en una setmana on s'ha conegut que la Fiscalia demana tres anys i tres mesos de presó per suposada falsificació documental en el 'cas Màster'.





Comença el seu anunci amb una cita del qual fos president de EUUU Franklin Roosevelt assenyalant que "en política no hi ha casualitats... i si n'hi ha, és que estan molt ben preparades". Després, assegura que creï "en la justícia" i que per això, està "completament segura" que el temps li donarà la raó.





Però "fins que això ocorri", ha indicat que ha demanat la seva baixa temporal de militància en el PP. "Que passeu tots un estupend cap de setmana", conclou el seu missatge en les xarxes, acompanyat d'un cor i una imatge d'ella mirant al capdavant amb les mans creuades.





'GARROTADES'





Ha estat una setmana en la qual diàriament han aparegut informacions sobre ella. Va començar amb la petició de la Fiscalia de tres anys de presó pel cas Màster, al que va contestar Cifuentes en la mateixa línia d'aquest divendres, que el temps "dóna i llevarà raons".





L'endemà, la Mesa de la comissió de recerca d'universitats en l'Assemblea de Madrid acceptava la petició de compareixença de Cristina Cifuentes el pròxim 6 de març, cita obligada tret que allegui malaltia o un viatge programat des de fa temps, han assenyalat fonts parlamentàries.





En el camí s'han quedat les compareixences del president del PP, Pablo Casado, o de l'exministra de Sanitat Carmen Montón, que també van cursar el màster que s'està investigant en l'Assemblea de Madrid. No acudiran gràcies a l'abstenció del PSOE i el vot en contra dels 'populars'.





Ahir arribava una altra 'garrotada' per a la exdirigente regional, quan es donava a conèixer una decisió de l'Audiència Provincial de Madrid de principis del passat mes de rebutjar el recurs presentat per Cifuentes contra l'arxivament d'una querella a l'exconseller i exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.





Cifuentes va presentar aquesta denúncia contra Granados després que aquest declarés en l'Audiència Nacional que la primera era coneixedora del suposat finançament illegal del partit madrileny gràcies a que, entre altres coses, mantenia una relació sentimental amb el qual fora president de la Comunitat Ignacio González.





L'expresidenta regional, que va presentar la querella sent presidenta madrilenya a títol particular, va allegar un "espuri ús de la paraula per a desqualificar i danyar el seu bon nom, honor i imatge" per a parlar d'injúries, mentre que les calúmnies les va enquadrar "en pretendre relacionar-la amb actuacions delictives de finançament irregular, agreujant-se la mateixa en haver-se realitzat amb publicitat".