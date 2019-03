Mas, Ortega i Rigau paguen 90.000 euros en multes pel 9N

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau han pagat un total de 90.000 euros per les multes que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els va imposar en la condemna per la consulta del 9N.









En una diligència d'ordenació amb data del 26 de febrer recollida aquest divendres, el lletrat de l'administració de justícia de la sala civil i penal del TSJC constata que "s'han fet efectives les multes que havien estat imposades als penats", de 36.000 euros per a Mas, 30.000 per a Ortega i 24.000 per Rigau, i indica que les quantitats es transferiran al Tresor Públic.





El TSJC també va confirmar aquesta setmana que Mas estarà inhabilitat fins al 21 de febrer del 2020, Ortega fins al 19 d'octubre de 2019, i Rigau fins al 19 de juliol del 2019, en compliment de la seva condemna.





En una resolució, l'alt tribunal català rebutjava la petició de les defenses dels tres exdirigents perquè es comencessin a comptabilitzar les condemnes d'inhabilitació a partir de la data en què va ser dictada la primera sentència (13 de març de 2017) i no la de cassació del Tribunal Suprem (23 de gener de al 2019).





El TSJC va considerar la fermesa de la sentència des del 23 de gener, quan la Sala Segona del Suprem va estimar en part els recursos de cassació interposats per les defenses d'Ortega i Rigau i va rebaixar les penes d'inhabilitació imposades pel tribunal català.





El Suprem va condemnar Mas a una inhabilitació d'un any i un mes per exercir càrrecs públics en l'àmbit local, autonòmic estatal i a exercir funcions de govern en l'àmbit autonòmic o estatal; Ortega va ser condemnada a nou mesos d'inhabilitació i Rigau a sis mesos.