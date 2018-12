Artur Mas i Joana Ortega recorren al Tribunal de Comptes els prop de 5 milions per la condemna del 9N

L'expresident de la Generalitat Artur Mas i la vicepresidenta Joana Ortega han recorregut en apel·lació la sentència del Tribunal de Comptes que els va condemnar al costat d'altres exmandataris catalans al pagament de 4.946.788,16 euros per les despeses generades per la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014.





Demanen la seva revocació al·legat que els actes que van realitzar en relació amb aquesta convocatòria s'ajustaven a la legalitat, "del que es deriva la no concurrència de dol o negligència greu i, per tant, de responsabilitat comptable".





El recurs incideix que el pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries va realitzar en el seu moment una valoració positiva respecte de l'encaix constitucional de la Llei i la convocatòria de la consulta, "el que li habilitava per subscriure contractes i encàrrecs amb repercussió econòmica, en el desenvolupament d'aquesta previsió legislativa que s'havia declarat d'acord amb la Constitució ia les competències dimanants de l'Estatut d'Autonomia ", sense que hagués de "repicar a això el contingut d'unes sentències del Tribunal Constitucional dictades en dates posteriors a les conductes examinades".





Per això, sol·liciten la revocació de la condemna que es va dictar pel Tribunal de Comptes el passat 12 de novembre després del judici de responsabilitat comptable celebrat arran de les demandes interposades per les associacions Advocats Catalans per la Constitució i Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural i pel Ministeri Fiscal.