Artur Mas, condemnat a pagar 4,9 milions per la consulta del 9-N

El Tribunal de Comptes ha condemnat l'expresident català Artur Mas al pagament de 4,9 milions d'euros per l'organització de la consulta del 9 de novembre de al 2014.





La exconsellera d'Educació, Irene Rigau, ha estat condemnada al pagament de més de 2,8 milions d'euros, per l'adquisició dels 7.000 ordinadors que es van utilitzar en les taules de votació.





El exconseller de Presidència, Francesc Homs, haurà de pgar 1,97 milions per la campanya de publicitat institucional, el suport informàtic, l'enviament de propaganda i la contractació del centre de premsa.





Joana Ortega, que era vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Governació, haurà d'abonar 865.674,90 euros, que és el cost que es calcula que va gastar el seu departament en el suport informàtic i la compra de material per a la consulta.





La sentència inclou condemnes de 806.403,52 per a Jordi Vilajoana, que era secretari general de Presidència, i per a Ignasi el Genovés, exdirector general de Difusió de la Generalitat, en els dos casos per la campanya de publicitat.





El tribunal els declara "responsables comptables directes" de les despeses de fons públics que va generar l'esmentada consulta. Fonts de les defenses han confirmat la seva intenció de recórrer aquesta sentència.





Els magistrats atorguen a Artur Mes la principal responsabilitat, ja que consideren que ell hauria de respondre per tots en cas que els altres no puguin fer front al reemborsament.