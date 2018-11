Artur Mas: "Ho tornaríem a fer"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat aquest dimarts que tant ell com el seu equip reaccionen amb fermesa i serenitat davant la sentència que els condemna a pagar 4,9 milions d'euros per dur a terme la consulta del 9 de novembre de 2014: "Ho tornaríem a fer", ha assegurat.





En la compareixença, en què ha estat acompanyat per Irene Rigau, Joan Orgeta, Francesc Homs, Mas ha dit que la decisió del Tribunal de Comptes és "un intent més de repressió" davant el qual estan disposats "a seguir lluitant". "El que vam fer no va ser cap pecat ni cap delicte", ha assegurat.





L'expresident de la Generalitat ha destacat que tenen "fermesa i serenitat, però no resignació", pel que ha incidit que malgrat el mal fet "no ens enfonsaran".





Mas ha assegurat que la sentència del Tribunal de Comptes per l'organització del procés participatiu del 9N és una venjança i una aberració, però ha remarcat: "Ens ha fet mal, però no ens fa por".





Ha recordat que l'encarregada de la sentència és l'exministra Margarita Mariscal de Gante, del Govern de José María Aznar, i ha ironitzat que el tribunal sembla més un "tribunal d'ajust de comptes".





Mas ha assegurat que la xifra final de la sentència pot arribar als 5,2 milions, ja que s'han de sumar els interessos, i ha recordat que ja van posar com a fiança les seves llars, que en cas d'acabar malament el procés podrien acabar subhastades perquè "la Generalitat, que no reclama res, recuperi uns diners que no s'han malgastat", la qual cosa ha qualificat de paradoxal.