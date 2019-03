Un alt càrrec d'Oriol Junqueras, el director de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias, va mantenir una trobada amb els amos d'Unipost per abordar la destrucció de proves i com havien de respondre ells i els treballadors a la Guàrdia Civil, que havia intervingut en les naus de l'empresa la correspondència relacionada amb el referèndum il·legal d'independència l'1 d'octubre de 2017.





Així consta en un dels últims informes, lliurats per l'Institut Armat al jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga la creació d'estructures d'Estat i la participació de segons i tercers esglaons de la Generalitat a la convocatòria del referèndum il·legal.





Entre la documentació que va trobar la Guàrdia Civil a Francesc Sutrias, durant els registres del 20 de setembre de 2017 amb el desplegament de la "operació Anubis", estava un esquema que, segons els investigadors responia a una reunió mantinguda per aquest amb els propietaris de Unipost.





Quan es va trobar aquest document a la casa de Sutrias, el 20 de setembre, feia un dia que la Guàrdia Civil havia entrat a les naus d'Unipost, a la de la Mare de Déu del Àngels de Terrassa, i a Manresa i havia confiscat prop de 45.000 sobres preparats per ser enviats a les persones que havien de formar part de les meses electorals de l'1-O.





Segons la Guàrdia Civil, el citat paper que va confiscar al llavors director de Patrimoni de la Generalitat evidenciava que aquest havia mantingut una trobada, després d'aquesta intervenció policial, amb el director general de l'empresa de missatgeria, Pablo Raventós, i amb l'ara empresari i exdiputat d'ERC Xavier Vendrell.





L'objecte de la trobada, segons els investigadors, seria valorar com actuar en cas que es produís un requeriment de les autoritats. Tot això va quedar plasmat en un esquema manuscrit amb dues columnes. En la segona d'elles apareix escrit en majúscules "Urgent esborrar càmera" últims 10 dies.





Segons els investigadors, en aquesta reunió de Sutrias amb Raventós i Vendrell van valorar la "destrucció de proves" com eren les gravacions de seguretat de les càmeres.





A més, en l'esquema s'exposava com havia de respondre el responsable de l'empresa i també els treballadors davant d'un possible requeriment o interrogatori de la Guàrdia Civil.





Així, a la primera columna figurava a l'inici el cognom "Raventós" i plantejava les opcions de declarar o de no fer-ho. Incloent la declaració que l'empresa estava en situació concursal i al·legant: "treball és treball i tinc contacte amb Generalitat de Catalunya i comandes que em fan (com més millor).





JA APUNTAVEN ELS POSSIBLES DELICTES QUE ELS PODRIEN IMPUTAR





Sobre els encàrrecs, apuntaven dos punts. Al a es deia: "Veuran: 5 departaments, 5 SG, 1 desobediència, 1 prevaricació, 1 malversació en grau de temptativa". En l'apartat b s'especifica que "poden demanar correus".





En base a aquesta anotació, la Guàrdia Civil conclou que Sutrias era "perfectament conscient que es descobriria que hi havia 5 departaments de la Generalitat involucrats amb els seus cinc secretaries generals i valorava que podrien imputar per aquests fets els delictes de desobediència, prevaricació i malversació en grau de temptativa".





De fet, les factures d'Unipost, que entre totes elles sumen gairebé 1 milió d'euros, és una de les proves que s'estan valorant en el judici del Procés al Tribunal Suprem contra 12 exresponsables de la Generalitat, encapçalats per Oriol Junqueras.





En un altre dels informes de la Guàrdia Civil s'exposa que una de aquestes cinc factures es va intentar cobrar en dues ocasions i que els propietaris d'Unipost no ho van aconseguir.





En aquesta primera columna del document confiscat a Sutrias també es parla de la "execució" de l'encàrrec, i s'especulava amb la possibilitat que preguntessin a Raventós: qui se'l va endur, on el va anar a buscar, si algú va veure el que carregava.





PREGUNTES ALS TREBALLADORS





A la segona columna figura a l'inici l'epígraf "treballadors" i aquí es formulen suposades preguntes com "qui ho va parlar" si "algun treballador el va anar a buscar," si van rebre instruccions internes i quines "i" si era urgent, com sabia que ho era ".





En aquesta mateixa columna apareix anotat també i en majúscules: "Urgent esborrar càmera. Últims 10 dies". Seguit: Prèvies 118/2017, 15 persones. Atenció Guàrdia Civil.





Precisament, el mateix dia que la Guàrdia Civil va trobar aquest document a casa de Francesc Sutrias, també va intervenir entre 9 i 10 milions de paperetes per votar 'Sí / No' al referèndum de l'1-O a una nau de Bigues i Riells (Barcelona ), propietat de l'empresari Pau Furriol, així com tota la documentació relativa a la votació, com actes de constitució de taules, de recomptes i d'incidències, entre d'altres.