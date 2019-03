El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha afirmat aquest divendres al Teatre Principal de Terrassa, en la presentació de l'alcaldable del partit a la ciutat, Alfredo Vega, que "el mur més sòlid contra l'independentisme són els socialistes".





Ha emfatitzat que contra el "secessionisme" la formació socialista és la millor garantia, tot i que ha puntualitzat que això no vol dir que no es pugui parlar, sempre que sigui dins de la Constitució, ha afegit.





El membre del Govern ha assenyalat que, tant PSC com PSOE "són els que aporten solucions, volen resoldre els problemes i no viure d'ells", insistint en la via del diàleg amb qui vulgui parlar.





Borrell ha criticat la "propaganda independentista" que defineix Espanya com un país repressiu, sense drets humans ni separació de poders, uns arguments, ha dit, ha de combatre des del seu ministeri i ha apel·lat a sistemes de mesurament internacionals que situen Espanya en posicions molt altes.





En aquest sentit, ha assegurat que el "dret internacional a què apel·len els independentistes" no està reconegut i ha puntualitzat que el seu projecte està construït sobre una mentida.





PROTESTA A L'EXTERIOR





Un grup de persones, convocades pel CDR Terrassa, s'ha concentrat a les portes del Teatre Principal com a mostra de rebuig per la visita del secretari general del PSC, Miquel Iceta, i el ministre Borrell.