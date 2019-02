Per què va Borrell a Europa?

La candidatura de l'actual ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, com a cap de llista del PSOE a les eleccions europees del 26 de maig no està absent de polèmica.









L'anunci d'ahir va provocar diverses reaccions, però Borrell no es va pronunciar. El motiu, expliquen fonts coneixedores de les negociacions, és que el ministre no pretenia ser eurodiputat com a primera opció.





A finals de l'any passat ja es va situar en la primera línia per liderar la candidatura als comicis europeus, però Borrell es resistia perquè entre les seves preferències figuraven continuar amb la política espanyola.





Divendres passat, el titular d'Afers Exteriors va ser cridat a la Moncloa per parlar amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, abans del Consell de Ministres.





Va haver de ser en aquesta conversa privada quan es va convèncer a Borrell del seu paper a la Unió Europea. En paral·lel, algunes veus del partit rumoreaban que el ministre encapçalaria la llista del PSC a les eleccions generals del 28 d'abril per Barcelona.





La ministra de Funció Pública i Política Territorial, Meritxell Batet, és qui aspira a repetir com a número u per Barcelona, de manera que des del PSC van veure necessari aclarir-ho.





La resistència de Borrell a ser candidat a les europees, amb veus a favor i en contra dins del seu partit, es va anar esfumant, fins que el PSOE va confirmar la notícia.





La candidatura de Borrell al Parlament Europeu es veu amb bons ulls des de la delegació socialista, ja que consideren que és una mala notícia per al Partit Popular, pels coneixements i el carisma del titular d'Exteriors.