El Teatre Tívoli de Barcelona acull l'estrena, per primera vegada a Espanya, de l'adaptació musical de la pel·lícula 'Flashdance' de la productora Selladoor Worldwide, i es podrà veure des d'aquest divendres al 22 d'abril, ha informat la sala en un comunicat.





Selladoor Worldwide és responsable de musicals d'èxit com 'Jersey Boys', 'Footloose The Musical', 'The Producers', 'Avenue Q', 'Little Shop of Horrors', 'Monty Python's Spamalot', 'Fame', 'Madagascar', 'The Wizard of Oz', 'The Very Hungry Caterpillar', 'Of Mice and Men' i 'Flashdance The Musical'.





L'actriu, cantant i ballarina Chanel Terrero interpreta el paper protagonista d'Alex Owens, una noia de 18 anys, soldadora de dia i ballarina de nit, que somia anar a la prestigiosa Shipley Dance Academy i convertir-se en una ballarina professional.





Adaptat i dirigit per JC Storm, el musical comptarà amb un elenc format per 28 artistes, entre actors, cantants, ballarins i músics, que actuaran en directe amb solos de violí, saxo i guitarra.





El director musical, Guillermo González, ha defensat que el musical recupera els èxits "arxiconeguts" que triomfaven a les pistes de ball de la dècada dels anys 80.