YouTube ha anunciat que deshabilitarà els comentaris en els vídeos protagonitzats per menors d'edat o aquells en els quals apareguin menors i que es considera que poden conduir a comportaments abusius, com a part de les mesures per combatre els comentaris pedòfils en el marc de la plataforma.

La plataforma de vídeo ha ampliat les seves mesures de control per assegurar la protecció de menors. A través del seu 'blog', la companyia ha informat que ha deshabilitat els comentaris de desenes de milions de vídeos de menors que podrien contenir un comportament abusiu, cosa que va començar a fer divendres passat i que continuarà durant els propers mesos.





Aquestes mesures vénen arran de la polèmica sorgida després del vídeo pujat de Matt Watson, en el qual demostrava com els comentaris en vídeos pujats per nens menors de 15 anys facilitaven la connexió entre pedòfils per ajudar-se entre ells. Això va dur a algunes marques com Disney o Nestlé a retirar la seva publicitat de molts vídeos per a nens, segons va informar el mig Bloomberg.





A causa dels fets, YouTube ha declarat que durant els propers mesos "centrarà els seus esforços a suspendre els comentaris sobre vídeos que mostrin nens petits o menors d'edat que podrien viure el risc d'atreure comportaments predatoris".





A més, la xarxa social està treballant en un nou sistema de classificació de comentaris que li permeti identificar més ràpidament aquest tipus de comentaris, i eliminar-los fins a dues vegades més ràpid.





YouTube va començar a aplicar aquests nous controls la passada setmana i afirma que des de llavors s'han deshabilitat "desenes de milions de comentaris". Ara, només un petit nombre de canals conduits per menors podran contenir comentaris, sempre que "facin servir eines de moderació i demostrin un baix risc de comportament depredador".





Així mateix, YouTube ha assegurat que continuarà eliminant els canals que "intentin fer mal als nens de qualsevol manera", entre els quals cita els vídeos amb desafiaments perillosos, que van en contra les polítiques i que es troben prohibits des del mes de gener.