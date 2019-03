Després de mesos d'estira i arronses, les bases posconvergents han parlant i ho han fet amb rotunditat. El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha estat elegit per la llista del 28A a les primàries d'aquest dissabte a l'assemblea comarcal del Garraf (Barcelona), que també li ha proposat com a cap de llista per Barcelona amb la possibilitat de anar darrere d'un dels dirigents independentistes presos.





El PDeCAT ha fet aquest dissabte les primàries a través d'assemblees extraordinàries en cada comarca de Catalunya i en els districtes de Barcelona.





Campuzano ha expressat el seu compte de Twitter: "Gràcies a la gent del PDeCAT Garraf per la confiança i traslladar a la direcció del PDeCAT la proposta d'encapçalar la llista de Barcelona, sense perjudici que ho pugui fer un pres polític".





L'excoordinadora general i senadora del PDeCAT, Marta Pascal, també serà candidata després de ser elegida a les primàries a la comarca d'Osona (Barcelona).





"Moltíssimes gràcies als amics i amigues del PDeCAT a Osona que m'han escollit per representar-los a les llistes de les pròximes eleccions al Congrés", ha indicat en el seu compte de Twitter.





Entre els escollits aquest dissabte també hi ha el diputat al Congrés per Girona, Jordi Xuclà, que ha assegurat a Twitter: "Molt content d'haver estat escollit per l'Agrupació de la Garrotxa del PDeCAT com a candidat per a les llistes electorals que ha d'elaborar el partit per a les pròximes eleccions del 28 d'abril".





La formació va activar dijous el procediment de primàries per a les generals i la votació, oberta als associats del partit, es fa aquest dissabte a través d'assemblees extraordinàries a totes les comarques catalanes i en tots els districtes de la ciutat de Barcelona.





Un cop triades les persones que formaran part de les candidatures al Congrés i Senat, serà la direcció del partit la qual ordenarà la llista de cadascuna de les quatre circumscripcions catalanes.





NEGOCIACIONS AMB LA CRIDA





En les últimes setmanes, el PDeCAT i la Crida han intensificat les seves reunions per acordar si s'impliquen en la llista de JxCat.





El secretari d'organització del PDeCAT i diputat al Congrés, Ferran Bel, ha comentat aquest dissabte en declaracions als periodistes que "s'està avançant per intentar ampliar aquestes candidatures amb la incorporació" sota la fórmula de JxCat.





Ha dit que no hi ha res tancat però s'ha mostrat satisfet perquè estan "configurant una candidatura que acabarà aixecant moltes expectatives" i ha augurat que donaran la volta a les enquestes.





A més, ha assegurat que estan satisfets de les primàries del PDeCAT a les assemblees comarcals d'aquest dissabte perquè tenen un "capital humà de primera línia" amb gent que es presenta en tots els territoris.