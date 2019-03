El president del PDeCAT, David Bonvehí, i el president de la Crida, Jordi Sànchez, han intensificat les reunions i contactes per acordar si s'impliquen en la llista que es configurarà per a les eleccions generals del 28 d'abril.





Les enquestes no pronostiquen que l'espai polític que intenten representar ambdues formacions --el vots escampats de Convergència-- aconsegueixi un resultat galdós en els propers comicis. D'aquí que entre els dos grups polítics hi hagi friccions a l'hora de confeccionar les llistes.





Diverses fonts consultades han explicat que aquestes setmanes s'han multiplicat els contactes "a tots els nivells" a la presó de Soto del Real, en què són els líders independentistes encausats per l'1-O mentre dura el judici al Tribunal Suprem.





La consellera de Presidència, Elsa Artadi, també ha viatjat aquest divendres a Soto del Real en plenes negociacions de la candidatura.





Des del PDeCAT asseguren que "no hi ha res tancat" sobre aquesta qüestió, tampoc qui serà el cap de llista a les generals, rebutjant així que es barregin noms com el de Sànchez i Rull.





Bonvehí i Sànchez ja es van reunir aquest dilluns, aprofitant que és un dels dies en què no hi ha sessió de judici, per avançar en unes negociacions en les quals també hi participava la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras.





Es dona per fet que Nogueras, alcaldable per Mataró (Barcelona), repetirà en les llistes i alguns la situen com a número dos, seguit pel portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol: tots dos són propers a l'expresident de la Generalitat i president fundacional de la Crida, Carles Puigdemont.





PRIMÀRIES A LES DUES FORMACIONS





De moment, el PDeCAT, que és partidari de repetir la fórmula de JxCat, va activar aquest dijous el procediment de primàries per a les generals, i es podrà presentar candidatura fins a aquest divendres a les 18.00 hores.





La votació, oberta als associats del partit, es farà aquest dissabte a través d'assemblees extraordinàries que es convocaran en totes les comarques catalanes i en tots els districtes de la ciutat de Barcelona.





Una vegada triades les persones que formaran part de les candidatures al Congrés i Senat, serà la direcció del partit que ordenarà la llista de cadascuna de les quatre circumscripcions catalanes.





La Crida iniciarà aquest divendres a les 20.00 hores la consulta interna als seus associats sobre si aquest espai polític ha de concórrer en les eleccions generals del 28 d'abril i en quina forma.





La consulta s'allargarà fins al dimarts a les 20.00 hores i constarà de dues preguntes a les quals s'haurà de respondre 'sí' o 'no' de manera telemàtica, perquè no hi haurà votació presencial.