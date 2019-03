Borrell descarta un govern estable amb independentistes perquè "no són de fiar"

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha assegurat aquest diumenge que és "molt difícil imaginar en la construcció d'un govern estable comptant amb" els partits independentistes. "Han demostrat que no són persones fiables políticament parlant", ha afegit.









Borrell ha explicat que les formacions sobiranistes catalanes "han demostrat fins on poden arribar" i com "no tenen tota fiabilitat política".





Segons el cap de la diplomàcia espanyola, els partits independentistes que van donar suport a Pere Sánchez a la moció de censura han suposat un "mur insalvable" tot i els intents de l'executiu d'imposar "una política de diàleg dins de la Constitució".





En aquest context, Borrell ha intentat desgranar quins han estat els problemes a què el Govern s'ha enfrontat al llarg de la legislatura. "Ens ha faltat més argumentació, no només fermesa per dir que només parlaríem dins el marc constitucional", ha assenyalat.





Així, el titular d'Exteriors ha reconegut a La Sexta que la polèmica sorgida arran de la figura del relator va poder venir donada per "un problema de comunicació" i per la presentació "de manera falaciosa" per part del Govern de Catalunya. "Si la gent creu una cosa quan és una altra, hi ha un problema de transmissió", ha asseverat.





Amb tot, per Borrell això no és motiu suficient com per a "convocar una manifestació per reclamar la unitat d'Espanya". "Creu que és raonable convocar-dient que hem accedit a acceptar els 21 punts de (Quim) Torra?", ha preguntat.





"PODRIA HAVER ENCAPÇALAT LA LLISTA PER BARCELONA O PER LLEIDA"





D'altra banda, Borrell també s'ha referit a la candidatura socialista al Parlament Europeu que ell mateix encapçala. "Podria haver anat encapçalant la llista per Barcelona o per Lleida", ha assegurat.





En aquest sentit, el ministre ha explicat que la decisió es va prendre finalment de forma col·lectiva i que el partit va tenir en compte la seva opinió. "A la meva edat ningú m'havia de dir on aniré. Ambdues possibilitats es van considerar", ha reconegut.