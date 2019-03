Villarejo insinua que l'11M el va dissenyar un altre país per canviar el Govern central

El comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo ha emès un comunicat aquest dilluns en què després d'advertir que està "disposat a arribar fins al final" per defensar-se, insinua que un altre país va dissenyar "el protocol d'actuació de l'atemptat de l'11 de març de 2004" a Madrid per aconseguir que canviés el Govern d'Espanya i assegura que pot provar que no es va investigar l'autoria real de l'atac.









"Segons les informacions de què disposo, i que actualment es troben constatades en els documents confiscats i en poder dels que van seleccionar 'el que ha d'arribar i el que no' al coneixement de sa Senyoria (i finalment de l'opinió pública), s'assenyala quin Estat va dissenyar el protocol d'actuació de l'atemptat de l'11 de març de 2004, produint una execució a través d'una molt ben estudiada operació d'intel·ligència la fi última era condicionar -com així va passar- les mal·leables actituds i el volàtil comportament del votant espanyol" , diu el text.





Villarejo es refereix a la documentació i el material digital intervingut en el seu domicili i les seves oficines que estan en poder de l'Audiència Nacional, on se l'investiga per extorsió, suborn, blanqueig i organització criminal, entre d'altres delictes, en la causa anomenada Tàndem.





"Puc provar -segueix el comissari en el seu escrit- que els serveis d'informació van deixar de seguir pistes fonamentals per poder descobrir qui van planejar l'atemptat més de la nostra història recent i que va canviar per sempre el curs dels esdeveniments polítics a Espanya". "No hi va haver voluntat política que es conegués l'autoria intel·lectual d'aquella infame atrocitat", afegeix.