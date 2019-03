Acord institucional per soterrar les vies a Sant Feliu de Llobregat

La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, ha anunciat aquest dilluns, juntament amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i l'alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Jordi San José, que han signat el acord per soterrar les vies de tren a aquesta localitat.









En roda de premsa aquest dilluns, Cunillera ha assegurat que les obres tindran una durada de tres anys i mig, ha destacat que aquesta és "una obra molt important per a Sant Feliu", i ha advertit que, en ser una obra d'envergadura considerable, segons ella, hi haurà afectacions i algun inconvenient per als veïns.





Cunillera ha celebrat que aquest acord hagi aconseguit "desencallar una obra que portava massa anys esperant" i ha assegurat que aquest dilluns és una mostra de com les vies de diàleg porten a acords com aquest.





Per la seva banda, Font ha afirmat que aquesta obra ha estat prevista i desitjada des de fa anys, fa temps que van començar els tràmits perquè fos possible i ha destacat que "tenia un conveni antic, que no responia a les condicions adequades per a poder executar l'obra".





Aquest antic conveni implicava també "l'obra de soterrament amb altres obres urbanes i l'obra del tramvia", que segueixen estant previstes, ha destacat Font, però que amb el nou conveni es podrà adjudicar més ràpidament l'obra ferroviària del soterrament.





L'alcalde de Sant Feliu ha qualificat l'acord de històric per al municipi i ha assegurat que el soterrament "és el mateix que els jocs olímpics van ser per a Barcelona", després del que ha valorat que aquestes obres contribueixin a una mobilitat més sostenible, esmentant el últim episodi de contaminació de la setmana passada.





Sant Josep ha recordat que la localitat porta més de 40 anys perseguint un acord com aquest i que suposarà solucionar una bretxa urbanística que té Sant Feliu, "que té forma d'ou i pel medi passa la via del tren", ha explicat l'alcalde .





També ha assegurat que les obres començaran aquest any, tal com es va comprometre el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i ha concretat que aquest dimarts acudiran juntament amb la Generalitat "a Adif, per acabar de concretar els calendaris de licitació que es deriven de l'acord".